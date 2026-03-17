Milan, Fofana attacca Allegri e teme il Mondiale 2026

Youssouf Fofana critica Allegri dopo il cambio di ruolo al Milan che lo ha allontanato dalla Nazionale francese. Il centrocampista teme ora di perdere il Mondiale 2026, dopo mesi senza convocazioni e prestazioni sotto le aspettative.

Youssouf Fofana rompe il silenzio e punta il dito contro Massimiliano Allegri. Il centrocampista del Milan rischia di restare fuori dalle prossime convocazioni della Francia per le amichevoli con Brasile e Colombia, una situazione che complica anche la corsa al Mondiale 2026.

Il nodo, secondo il giocatore, è legato al ruolo che gli è stato assegnato in rossonero. “All’inizio mi era stato detto che avrei giocato più avanzato e l’idea mi piaceva”, ha spiegato. Con il passare delle settimane, però, quella posizione si è rivelata lontana dalle sue caratteristiche.

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Fofana preferisce agire davanti alla difesa, dove può gestire il ritmo e recuperare palloni. “È lì che mi sento a mio agio”, ha raccontato, ricordando come proprio quelle qualità lo avessero reso un punto fermo della Nazionale.

Dal 2024, però, il suo nome non compare più nelle liste del commissario tecnico Didier Deschamps. Il rendimento nel nuovo ruolo non convince neppure lui: “Non credo di essere abbastanza efficace in quella posizione, lo dimostrano anche i numeri”.

Il centrocampista continua comunque a mettersi a disposizione del Milan, soprattutto in una fase delicata della stagione. Ma guarda avanti con preoccupazione: in Francia il suo nome è ormai fuori dalle discussioni in ottica Mondiale. Una prospettiva che, ammette, lascia amarezza.