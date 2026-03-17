Infermiere assenteista scoperto a Massa, lavorava in un supermercato mentre era in servizio

Un infermiere di 68 anni a Massa risultava in servizio ma lavorava in un supermercato, causando disservizi ai pazienti. Scoperto dopo diverse segnalazioni, è stato condannato e dovrà risarcire circa 70mila euro.

Per anni ha percepito lo stipendio come infermiere, ma durante l’orario di lavoro si occupava della contabilità e della gestione di un supermercato. Protagonista della vicenda è un 68enne in servizio presso la Asl Toscana nord ovest, assegnato all’assistenza domiciliare.

I primi sospetti sono nati nel 2015, quando alcuni pazienti hanno iniziato a segnalare assenze frequenti e visite mai effettuate. Nonostante risultasse regolarmente presente in servizio, l’uomo non si recava dagli assistiti.

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Le verifiche hanno fatto emergere una realtà diversa. Dopo aver timbrato il cartellino in ospedale, il 68enne raggiungeva un supermercato di cui era socio, dove veniva visto lavorare tra scaffali e conti. Il comportamento è andato avanti finché non è stato colto sul fatto.

Da lì è partita l’indagine che ha portato all’arresto con le accuse di truffa e peculato. Il procedimento si è concluso nel 2022 con la condanna a 18 mesi di reclusione.

La sentenza è diventata definitiva il 29 maggio 2024 con il pronunciamento della Cassazione. Oltre alla pena, l’uomo dovrà versare circa 70mila euro come risarcimento all’azienda sanitaria, che si era costituita parte civile.