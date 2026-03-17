Il Colosseo diventa moneta da 25 euro in argento da un chilo

Il Colosseo diventa una moneta da un chilo d’argento per celebrare Roma con una tiratura limitata di 400 pezzi. Il progetto nasce dalla Zecca dello Stato e punta ai collezionisti con dettagli incisi ad alta precisione.

Il Colosseo finisce su una moneta da collezione da 25 euro, realizzata in un chilogrammo di argento puro. L’iniziativa arriva dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che affida all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la produzione di un nuovo pezzo dedicato a uno dei simboli più noti di Roma.

La moneta, intitolata “Anfiteatro Flavio - Colosseo”, porta la firma dell’incisore Antonio Vecchio ed è stata coniata nelle officine della Zecca. Dopo l’emissione celebrativa per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo, la serie prosegue con un altro protagonista della storia italiana.

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Si tratta di un oggetto pensato per il collezionismo, con una tiratura limitata a 400 esemplari. Il tondello è in argento 999, ha diametro di 80 millimetri e pesa esattamente un chilo. La finitura è “Fior di Conio”, tra le più apprezzate dagli appassionati.

Il lato principale mostra l’Anfiteatro Flavio in una resa dettagliata, mentre sul rovescio il monumento appare visto dall’alto, con la pianta interna ricostruita con precisione. Sullo sfondo si distingue una mappa dell’antica Roma, con le vie consolari che collocano il Colosseo nel suo contesto urbano.

La nuova emissione rientra in una linea avviata nel 2025 e punta a unire qualità tecnica e valore storico. Dimensioni, peso e numero limitato di pezzi rendono questa moneta un oggetto raro, destinato soprattutto a chi segue la numismatica e la storia dell’antichità.