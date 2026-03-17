Francesca Sorrentino e Manuel Maura di nuovo insieme dopo Temptation Island

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme dopo la rottura nata a Temptation Island, scegliendo di non esporsi troppo sui social. La conferma è arrivata con un video condiviso da lui su TikTok.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati a fare coppia. Dopo mesi di voci e segnali sparsi, i due hanno deciso di mostrarsi di nuovo insieme, anche se senza eccessiva esposizione pubblica. A confermarlo è stato un video pubblicato da lui sui social, in cui appaiono complici mentre ballano.

I due erano stati tra i protagonisti dell’edizione 2023 di Temptation Island. All’epoca stavano insieme da circa tre anni e mezzo, ma il percorso nel programma aveva messo in luce difficoltà già presenti nella relazione. Alla fine delle tre settimane vissute separati, avevano scelto di lasciarsi.

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Dopo la rottura, Francesca aveva proseguito il suo percorso televisivo approdando a Uomini e Donne come tronista. Durante la presentazione aveva spiegato di voler cambiare approccio nelle relazioni, cercando un rapporto più equilibrato. La sua scelta era ricaduta su Gianluca Costantino, ma la frequentazione si era interrotta nel giro di poco tempo.

Nel frattempo, tra lei e Manuel non erano mai mancati contatti e avvicinamenti. Già dopo la fine del programma pomeridiano erano circolate segnalazioni su una possibile frequentazione ripresa lontano dalle telecamere. Ora è arrivata la conferma definitiva.

Il ritorno è stato raccontato con discrezione. Lo stesso Maura ha spiegato che la scelta di non pubblicare spesso contenuti di coppia nasce anche dalla volontà di proteggere il rapporto. In passato, ha detto, ogni esposizione pubblica era coincisa con momenti negativi. Questa volta preferiscono mantenere un profilo più basso, limitandosi a qualche apparizione insieme online.