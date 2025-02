Sesso a Temptation Island in Spagna: Montoya nella villa dopo aver visto Anita con Manuel - VIDEO

Durante l'ottava edizione del reality spagnolo 'La Isla de las Tentaciones', José Carlos Montoya ha reagito con disperazione dopo aver assistito in diretta al tradimento della sua fidanzata, Anita Williams, con il tentatore Manuel González. Dopo aver visto le immagini del rapporto sessuale tra Anita e Manuel, Montoya ha perso il controllo, abbandonando la sua villa e dirigendosi verso quella delle ragazze, infrangendo le regole del programma. Nonostante i tentativi della produzione di fermarlo, Montoya ha raggiunto Villa Playa, urlando frasi come "Mi hai distrutto" e "Mi hai spezzato in due, te ne pentirai per il resto della tua vita".

Questo episodio ricorda un evento simile avvenuto nella versione italiana del programma, quando Ciro Petrone, dopo aver visto immagini compromettenti della sua fidanzata, ha violato le regole per raggiungerla, venendo successivamente squalificato.

Le reazioni di Montoya sono diventate virali, generando numerosi meme e discussioni sui social media. La sua sofferenza ha suscitato empatia tra il pubblico, mentre Anita è stata criticata per il suo comportamento.

La situazione ha raggiunto un punto critico durante la "hoguera" (il falò di confronto), dove Montoya ha assistito a ulteriori immagini del tradimento, portandolo a una crisi emotiva. Anita, da parte sua, ha difeso le sue azioni, affermando di aver stabilito una connessione reale con Manuel.

Ninguna película de este año (y de este siglo si me apuráis) tiene tanta excelencia estética y argumental como las escenas de Montoya en esa isla. #LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/PzCP8AL2SJ — Miss Kokoro (@KokoroMiss) February 4, 2025

