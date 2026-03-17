Iran valuta il Messico per i Mondiali, trattativa con la Fifa

La federazione iraniana apre alla partecipazione ai Mondiali ma esclude gli USA per motivi di sicurezza dopo le parole di Donald Trump. Si tratta con la Fifa per giocare in Messico.

L’Iran potrebbe prendere parte ai prossimi Mondiali, ma senza scendere in campo negli Stati Uniti. A dirlo è il presidente della federazione calcistica Mehdi Taj, che ha chiarito la posizione dopo le dichiarazioni arrivate da Washington sulla sicurezza della squadra.

Secondo Taj, le condizioni attuali non permettono alla nazionale iraniana di giocare sul territorio americano. Il riferimento è alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che ha messo in dubbio la possibilità di garantire la sicurezza della delegazione durante il torneo.

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La competizione sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. Proprio quest’ultimo Paese è al centro delle trattative avviate dalla federazione iraniana con la Fifa, con l’obiettivo di concentrare lì tutte le partite della squadra.

La posizione ufficiale di Teheran arriva in un momento delicato, segnato dalla guerra in Medio Oriente. In questo quadro, la partecipazione al torneo resta possibile solo a determinate condizioni logistiche e di sicurezza.

Nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l’Iran sarebbe comunque ammesso al Mondiale, pur ritenendo non opportuno far disputare le sue gare negli Stati Uniti. Una linea che ha aperto la strada a una soluzione alternativa ora al vaglio della federazione internazionale.