Allarme overdose tra giovanissimi a Innsbruck, tre morti in pochi giorni

Tre giovanissimi morti a Innsbruck per sospetta overdose in pochi giorni, la causa potrebbe essere legata a sostanze e sfruttamento. Le indagini puntano a chiarire collegamenti tra i casi e il contesto in cui sono maturati.

Tre decessi ravvicinati, tutti tra adolescenti, hanno scosso Innsbruck. Una ragazza di 13 anni, un’amica di 16 e un giovane di circa 18 anni sono morti nell’arco di pochi giorni. La polizia ha avviato accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Le prime verifiche indicano come possibile causa un’overdose. Gli episodi, concentrati in un periodo molto breve, hanno acceso l’attenzione delle autorità locali e dei servizi sociali, che stanno cercando di capire se esista un filo comune tra i tre casi.

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A emergere è anche un quadro più ampio e delicato. Secondo il Centro di competenza per la tutela dalla violenza, alcune ragazze molto giovani potrebbero essere coinvolte in situazioni di sfruttamento, anche sessuale, in cambio di sostanze stupefacenti.

Un contesto che rende complicato intervenire: spesso le vittime non denunciano e faticano a collaborare con gli investigatori. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire eventuali legami tra i decessi e individuare responsabilità.