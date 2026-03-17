Iran, il regime resta in piedi e rafforza i Pasdaran dopo gli attacchi

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Il regime iraniano resta al potere dopo gli attacchi Usa e Israele perché ha retto l’urto militare e politico. Secondo analisi dell’intelligence americana, Teheran esce indebolita ma più rigida, con i Pasdaran sempre più centrali.

Iran, il regime resta in piedi e rafforza i Pasdaran dopo gli attacchi