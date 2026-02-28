Crosetto bloccato a Dubai dopo gli attacchi Usa all'Iran

Guido Crosetto resta bloccato a Dubai perché il suo volo è stato cancellato dopo la chiusura dello spazio aereo seguita agli attacchi Usa contro l’Iran. Il ministro era negli Emirati per motivi familiari e doveva rientrare oggi in Italia.

Guido Crosetto non è riuscito a rientrare in Italia come previsto. Il ministro della Difesa si trova a Dubai, dove era arrivato venerdì per motivi personali, e oggi avrebbe dovuto prendere un volo di linea per tornare a casa.

La partenza è saltata a causa della chiusura degli spazi aerei decisa dopo l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La misura ha portato alla cancellazione di numerosi collegamenti nella regione, compreso quello su cui viaggiava il ministro.

Crosetto era negli Emirati Arabi Uniti per raggiungere la famiglia e rientrare insieme in Italia. Il rientro resta ora in sospeso in attesa che la situazione del traffico aereo torni alla normalità e vengano ripristinati i voli.