Chelsea multato dalla Premier League per pagamenti irregolari nel mercato

Chelsea punito dalla Premier League per pagamenti non dichiarati legati a vecchie operazioni di mercato durante l’era Abramovich. La lega inglese ha imposto una multa milionaria e uno stop ai trasferimenti, sospeso con la condizionale.

Il Chelsea dovrà pagare una sanzione pesante dopo l’indagine della Premier League su alcune operazioni di mercato risalenti a più di dieci anni fa. La lega inglese ha stabilito una multa di 10,75 milioni di sterline, circa 12,5 milioni di euro, e ha deciso anche per il blocco del calciomercato per una stagione. La sospensione dei trasferimenti, però, non sarà immediata: resterà congelata per due anni con la formula della condizionale.

Al centro del provvedimento ci sono una serie di pagamenti non dichiarati effettuati tra il 2011 e il 2018 durante alcune trattative per l’acquisto e la cessione di giocatori. Secondo quanto emerso, parte del denaro sarebbe stato versato ad agenti e intermediari senza essere registrato correttamente nei documenti ufficiali del club.

Leggi anche: Philip Billing, il nuovo colpo del Napoli: tutto sul centrocampista in arrivo dalla Premier League

In quegli anni la società londinese era guidata dall’imprenditore russo Roman Abramovich, proprietario del club fino alla vendita avvenuta nel 2022. Le anomalie sono state scoperte proprio durante i controlli finanziari svolti in occasione del passaggio di proprietà alla nuova cordata statunitense.

Durante la fase di verifica dei conti, la nuova dirigenza del club ha individuato le irregolarità e ha deciso di segnalarle direttamente alle autorità del calcio inglese. La Premier League ha quindi avviato l’indagine che ha portato alla multa e alla sanzione disciplinare legata al mercato.