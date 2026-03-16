Kingston lancia IronKey Locker+ 50 G2, chiavetta USB con crittografia hardware AES a 256 bit

Kingston presenta IronKey Locker+ 50 G2, nuova chiavetta USB con crittografia hardware XTS-AES a 256 bit pensata per proteggere dati sensibili. Il dispositivo integra difese contro attacchi informatici e sistemi avanzati di gestione delle password.

Kingston ha annunciato il debutto della chiavetta USB IronKey Locker+ 50 G2, un dispositivo progettato per archiviare file sensibili con protezioni di livello avanzato. Il drive utilizza la crittografia hardware XTS-AES a 256 bit ed è certificato FIPS 197 dal NIST, requisito spesso richiesto in ambienti aziendali e istituzionali.

Il modello integra diversi sistemi di difesa contro minacce informatiche. Il firmware firmato digitalmente blocca tentativi di manipolazione come gli attacchi BadUSB, mentre un meccanismo automatico limita gli accessi non autorizzati: dopo dieci password errate consecutive l’account utente viene bloccato e, se anche la password amministratore viene inserita in modo sbagliato per dieci volte, il contenuto dell’unità viene cancellato tramite crittografia.

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La chiavetta supporta due livelli di accesso, con password amministratore e utente. Gli utenti possono scegliere tra password complesse oppure una passphrase, cioè frasi o sequenze di parole più lunghe e facili da ricordare. Le password tradizionali devono contenere da 6 a 16 caratteri con diversi tipi di simboli, mentre le passphrase possono arrivare fino a 64 caratteri e includere spazi o sequenze numeriche.

Tra le funzioni integrate compare anche un’icona che consente di visualizzare i caratteri digitati per evitare errori durante l’inserimento della password. Per difendere i dati da software malevoli, il sistema utilizza una tastiera virtuale che riduce i rischi legati a keylogger o screenlogger. La scocca in metallo, rifinita in grigio siderale, ha inoltre un rivestimento anti-impronta che limita graffi e segni.

IronKey Locker+ 50 G2 è progettata per essere utilizzata senza software aggiuntivo. Basta collegarla al computer per configurarla e accedere ai file, con compatibilità garantita sia con sistemi Windows sia con macOS.

Secondo Oscar Escayola Kaloudis, responsabile EMEA per il business delle memorie flash dell’azienda, tutta la gamma IronKey adotta ora la crittografia hardware XTS-AES a 256 bit certificata FIPS 197. La linea comprende anche diversi modelli convalidati FIPS 140-3 Livello 3, pensati per ambienti dove la sicurezza dei dati è un requisito critico.

Il dispositivo arriva sul mercato italiano con capacità da 32GB a 256GB e interfaccia USB Type-A compatibile con USB 3.2 Gen 1. Le velocità dichiarate raggiungono 145 MB/s in lettura e 115 MB/s in scrittura. Il prodotto è coperto da una garanzia limitata di cinque anni e supporto tecnico gratuito.