Famiglia del bosco di Palmoli, i genitori mercoledì al Senato da Ignazio La Russa
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno ricevuti mercoledì al Senato da Ignazio La Russa dopo l’allontanamento dei loro tre figli dalla casa nel bosco di Palmoli disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I bambini sono ospitati da settimane in una struttura di Vasto.
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno a Palazzo Madama mercoledì per un incontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa. La visita dei due genitori arriva mentre continua a far discutere la vicenda dei loro tre figli, allontanati dalla famiglia alla fine di novembre.
I bambini si trovano da settimane in una casa famiglia a Vasto. Il provvedimento è stato deciso dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto il trasferimento dei minori dalla casa isolata in cui vivevano con i genitori nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti.
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La notizia dell’invito al Senato è stata anticipata dal quotidiano abruzzese Il Centro. Da Palazzo Madama non sono arrivate conferme ufficiali, ma persone vicine al presidente ricordano che La Russa in passato aveva espresso vicinanza alla famiglia dopo l’avvio della vicenda giudiziaria.