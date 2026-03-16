Famiglia del bosco di Palmoli, i genitori mercoledì al Senato da Ignazio La Russa

Home / Social News / Famiglia del bosco di Palmoli, i genitori mercoledì al Senato da Ignazio La Russa

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno ricevuti mercoledì al Senato da Ignazio La Russa dopo l’allontanamento dei loro tre figli dalla casa nel bosco di Palmoli disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I bambini sono ospitati da settimane in una struttura di Vasto.

Famiglia del bosco di Palmoli, i genitori mercoledì al Senato da Ignazio La Russa