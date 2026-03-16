Ucraina, attacco di droni su Kiev durante l'ora di punta. Mosca afferma di aver abbattuto 38 velivoli diretti alla capitale

A Kiev forti esplosioni hanno scosso la città durante l’ora di punta dopo un attacco di droni russi. Le difese aeree sono entrate in azione mentre frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in diversi quartieri della capitale ucraina.

Un nuovo attacco con droni ha colpito Kiev nella mattinata di lunedì 16 marzo. Le sirene antiaeree sono risuonate alle 8:26 e pochi minuti dopo in città sono state udite diverse esplosioni. Le difese aeree ucraine sono intervenute mentre la popolazione si trovava già in strada per l’inizio della giornata lavorativa.

Secondo i sistemi di monitoraggio militare diffusi sui canali Telegram, fino a 30 droni di tipo Shahed sarebbero stati lanciati verso la capitale ucraina con obiettivi legati alle infrastrutture energetiche. Alcune segnalazioni iniziali parlavano anche di possibili missili diretti sulla città, ma questa ipotesi non ha ricevuto conferme ufficiali.

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Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che i resti di uno dei droni abbattuti sono caduti nel centro cittadino. Non sono stati registrati incendi né feriti. Altri frammenti sono stati segnalati nei quartieri occidentali di Solomianskyi e Svyatoshynskyi. Le autorità hanno invitato i residenti a restare nei rifugi mentre le operazioni di difesa erano ancora in corso.

Nello stesso momento anche la Russia ha segnalato attività di droni sul proprio territorio. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha dichiarato che la difesa aerea ha intercettato due velivoli senza pilota diretti verso la capitale russa. I servizi di emergenza sono intervenuti nei punti in cui sono caduti i detriti.

Secondo Sobyanin, dalla mezzanotte precedente sarebbero stati abbattuti complessivamente 38 droni in avvicinamento alla città. Per precauzione sono state introdotte limitazioni temporanee al traffico aereo negli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo.

Dati diffusi dall’agenzia russa TASS, basati sui rapporti del ministero della Difesa, indicano che nell’ultima settimana la difesa aerea russa avrebbe distrutto quasi 5.000 droni. Tra il 9 e il 15 marzo sarebbero stati intercettati 1.759 velivoli ucraini nelle regioni russe, mentre altri 3.160 sarebbero stati abbattuti nelle aree dei combattimenti.

Nella sola giornata di domenica le autorità russe affermano di aver neutralizzato 436 droni in varie zone del Paese. Gli attacchi avrebbero coinvolto regioni del Volga, del Sud, del Caucaso settentrionale, del Nord-ovest e dell’area centrale.

Durante una riunione del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea, l’Alta rappresentante Kaja Kallas ha invitato a mantenere alta l’attenzione sul conflitto. Secondo Kallas, eventuali allentamenti delle sanzioni petrolifere contro Mosca rischiano di aumentare le risorse disponibili per sostenere la guerra.