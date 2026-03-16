Caldogno, donna accoltellata alla testa e al volto da uno sconosciuto

Una donna marocchina di 30 anni è stata ferita alla testa e al volto con un coltello da uno sconosciuto a Caldogno. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di domenica e l’uomo è fuggito subito dopo. La vittima ha chiamato i soccorsi.

Una donna di 30 anni, originaria del Marocco, è rimasta ferita dopo essere stata colpita con un coltello alla testa e al volto. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di domenica a Caldogno, in provincia di Vicenza. Dopo aver sferrato il colpo, l’uomo si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio si è verificato intorno alle 23.30. Secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, sarebbe stata la stessa donna a contattare i soccorsi subito dopo l’attacco. Non è però riuscita a fornire elementi utili per identificare l’uomo che l’ha ferita.

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I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno trasportato la vittima all’ospedale San Bortolo di Vicenza. La donna è stata ricoverata in codice giallo. Le ferite riportate non risultano al momento gravi.

Sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto successo e a individuare l’autore dell’aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per risalire all’uomo che si è dato alla fuga.