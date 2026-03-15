Morto Paki Canzi, voce dei Nuovi Angeli e interprete di Donna felicità

Pasquale “Paki” Canzi è morto il 15 marzo a 78 anni. Il cantante milanese dei Nuovi Angeli, voce di “Donna felicità”, era una figura pop della musica italiana tra anni Sessanta e Settanta. Il gruppo aveva in programma un concerto il 20 marzo a Bareggio.

Il mondo della musica italiana perde Paki Canzi. Il cantante milanese è morto il 15 marzo all’età di 78 anni. Per decenni è stato il volto e la voce dei Nuovi Angeli, gruppo pop che tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta conquistò radio e classifiche.

Il suo nome è legato soprattutto a Donna felicità, brano uscito nel 1971 e diventato uno dei simboli di quella stagione musicale. La canzone porta anche la firma di Roberto Vecchioni e rimase a lungo tra i pezzi più ascoltati dell’epoca.

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Con la band arrivarono diversi successi già alla fine degli anni Sessanta. Tra questi spicca Ragazzina, ragazzina, pubblicata nel 1969, che contribuì a far conoscere il gruppo al grande pubblico e a consolidarne la popolarità.

Nel corso degli anni i Nuovi Angeli hanno cambiato più volte formazione. Canzi, però, è rimasto sempre al centro del progetto: cantante, chitarrista e punto di riferimento del gruppo fin dalle origini.

Il calendario prevedeva un nuovo appuntamento dal vivo tra pochi giorni. Il 20 marzo la band avrebbe dovuto salire sul palco dell’Auditorium di Bareggio, in provincia di Milano. A cinque giorni dall’evento è arrivata la notizia della sua scomparsa.