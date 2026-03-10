Morto Tommy DeCarlo, il fan che diventò la voce dei Boston

Tommy DeCarlo è morto a 60 anni dopo un tumore al cervello. Il cantante statunitense, diventato la voce dei Boston dopo essere stato per anni un semplice fan della band, si è spento il 9 marzo a Charlotte in North Carolina.

Tommy DeCarlo è morto lunedì 9 marzo a Charlotte, nella Carolina del Nord, all’età di 60 anni. Il cantante statunitense combatteva da tempo contro un tumore al cervello. La famiglia ha diffuso la notizia sui social, ricordando la sua lunga battaglia contro la malattia e chiedendo rispetto per il lutto.

Nato il 23 aprile 1965 a Utica, nello stato di New York, DeCarlo era cresciuto ascoltando i Boston. Da ragazzo conosceva a memoria i loro brani più celebri, tra cui “More Than a Feeling”, “Don’t Look Back” e “Peace of Mind”. L’ammirazione per il frontman originale Brad Delp influenzò anche il suo modo di cantare.

La sua vita cambiò nel 2007, dopo la morte di Delp. In quel periodo lavorava come responsabile in un negozio Home Depot. Decise di inviare alla band il link alla propria pagina MySpace, dove pubblicava cover dei Boston e un brano scritto in omaggio al cantante scomparso. Inizialmente la proposta non ebbe seguito.

Poco dopo il fondatore del gruppo, Tom Scholz, ascoltò la sua interpretazione di “Don’t Look Back” e lo invitò a partecipare al concerto tributo dedicato a Delp. Quella serata fu il suo debutto su un palco con una band davanti a un pubblico.

Da allora DeCarlo diventò la voce dei Boston nei concerti dal vivo per quasi vent’anni. Collaborò anche ad alcune registrazioni dell’album “Life, Love & Hope”, uscito nel 2013. In parallelo portò avanti il progetto musicale Decarlo insieme al figlio Tommy DeCarlo Jr., chitarrista.

Nell’ottobre scorso il cantante aveva annunciato uno stop temporaneo alle esibizioni a causa di problemi di salute. In un messaggio rivolto ai fan aveva scritto che condividere la musica con il pubblico in tutto il mondo era stata una delle esperienze più belle della sua vita.