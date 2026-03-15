Oscar 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles orari ospiti e curiosità della 98ª edizione

Conan O’Brien guida gli Oscar 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles. La cerimonia si svolge nella notte tra domenica e lunedì per il pubblico italiano, con red carpet, ospiti internazionali e una nuova categoria tra le statuette.

La 98ª edizione degli Oscar si svolge domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, nel cuore di Los Angeles. Per chi segue dall’Italia l’appuntamento cade nella notte tra domenica e lunedì. La diretta televisiva parte alle 23.30 con lo speciale dedicato al red carpet, mentre la cerimonia vera e propria prende il via all’1.00. Le categorie principali arrivano dopo le 3.00 e l’annuncio del miglior film è previsto intorno alle 4.00.

La copertura italiana è affidata a Rai 1 con il programma “Oscars: la notte in diretta”, condotto dagli studi di via Teulada da Alberto Matano. Dal Dolby Theatre interviene l’inviato Mattia Carzaniga, impegnato a seguire l’arrivo delle star e le interviste sul tappeto rosso. L’evento è disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove si può scegliere la lingua originale per ascoltare discorsi e battute senza traduzione.

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Negli Stati Uniti la trasmissione è affidata ad ABC con streaming su Hulu per gli abbonati, mentre altri servizi come YouTube TV, FuboTV e DirecTV Stream la propongono online. La cerimonia raggiunge oltre 200 territori nel mondo, con diritti televisivi distribuiti tra diversi broadcaster europei.

A guidare lo spettacolo torna il comico e conduttore televisivo Conan O’Brien, al secondo anno consecutivo sul palco degli Academy Awards. L’ex volto di Late Night e The Tonight Show ha lavorato per mesi alla scrittura dei monologhi insieme ai collaboratori storici Jeff Ross e Mike Sweeney, testando alcune battute in piccoli locali di Los Angeles prima della serata.

Il presentatore arriva alla cerimonia anche con una curiosa modifica alle sue abitudini pre-show. Dopo il ricco pasto dello scorso anno, ha scelto un menu più leggero a base di cucina giapponese con pesce crudo ed edamame. O’Brien è inoltre tra gli interpreti del film Se solo potessi ti prenderei a calci, che ha portato a Rose Byrne una candidatura come miglior attrice.

Come da tradizione, le statuette dedicate alla recitazione vengono consegnate dai vincitori dell’edizione precedente. Mikey Madison presenta il premio per il miglior attore, Adrien Brody consegna quello alla miglior attrice, mentre Zoe Saldaña e Kieran Culkin introducono rispettivamente le categorie di attore e attrice non protagonisti.

Tra i presentatori annunciati figurano numerosi volti di Hollywood. Sul palco sono attesi Will Arnett, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Chris Evans, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Ewan McGregor, Paul Mescal, Demi Moore, Pedro Pascal, Sigourney Weaver e molti altri. Tre candidati — Rose Byrne, Delroy Lindo e Wagner Moura — ricopriranno anche il ruolo di presentatori.

Uno dei momenti più attesi riunirà il cast della commedia del 2011 Le amiche della sposa. Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph e Melissa McCarthy saliranno insieme sul palco per celebrare il quindicesimo anniversario del film.

Spazio anche alla reunion tra i due simboli del cinema Marvel. Robert Downey Jr. e Chris Evans, noti al grande pubblico come Iron Man e Captain America, presenteranno insieme un segmento della serata. La produzione ha anticipato la presenza sul palco di “superstar, supereroi e un extraterrestre”, senza svelare ulteriori dettagli.

Tra le novità dell’edizione 2026 debutta una nuova statuetta competitiva, quella per il Best Casting. È la prima categoria aggiunta agli Oscar dal 2001, anno in cui venne introdotto il premio per il miglior film d’animazione. I primi candidati sono Nina Gold, Jennifer Venditti, Cassandra Kulukundis, Gabriel Domingues e Francine Maisler.

Il programma musicale è stato ridotto a due momenti principali. Il trio Huntr/x, formato da Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami, eseguirà una delle canzoni candidate all’Oscar accompagnato da strumenti tradizionali coreani e danze folkloristiche. L’altra performance sarà dedicata al brano “I Lied to Tou” dal film I peccatori, con Miles Caton e Raphael Saadiq affiancati da numerosi musicisti e artisti.

Uno dei passaggi più intensi della serata sarà il segmento In Memoriam, dedicato alle personalità del cinema scomparse nell’ultimo anno. Tra gli omaggi più attesi c’è quello a Robert Redford, che potrebbe essere accompagnato da un’esibizione di Barbra Streisand con il brano “The Way We Were”.

Durante lo stesso tributo è previsto anche un ricordo del regista Rob Reiner, morto nel dicembre 2025 insieme alla moglie. Sul palco sono attesi Billy Crystal e Meg Ryan, protagonisti della commedia cult Harry, ti presento Sally, per una commemorazione che promette di essere tra le più emotive della serata.