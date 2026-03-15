Gp Cina, Antonelli trionfa a Shanghai e riporta l'Italia alla vittoria in Formula 1

Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Cina e riporta l’Italia al successo in Formula 1 dopo vent’anni. Il pilota Mercedes di 19 anni trionfa a Shanghai davanti al compagno George Russell e a Lewis Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Cina di Formula 1 disputato domenica 15 marzo sul circuito di Shanghai. Il pilota italiano della Mercedes, appena 19 anni, centra così il primo successo della carriera nel Mondiale e riporta un italiano sul gradino più alto del podio a distanza di vent’anni dall’ultima volta.

La gara si chiude con una doppietta Mercedes. Alle spalle di Antonelli arriva infatti il compagno di squadra George Russell, mentre il terzo posto va alla Ferrari di Lewis Hamilton. Ai piedi del podio termina l’altra Ferrari di Charles Leclerc.

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Alle spalle dei primi quattro completano la top ten Oliver Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz e Franco Colapinto. Il circuito di Shanghai premia quindi la squadra tedesca, che continua il proprio avvio di stagione molto competitivo.

Grazie al successo in Cina, Antonelli sale al secondo posto nella classifica piloti del Mondiale con 47 punti. Davanti a lui resta Russell, leader con 51 punti. Alle loro spalle inseguono le Ferrari con Charles Leclerc terzo a quota 34 e Lewis Hamilton quarto con 33 punti.

Nelle posizioni successive della graduatoria figurano Oliver Bearman con 17 punti e Lando Norris con 15. Seguono Pierre Gasly con 9 punti, Liam Lawson e Max Verstappen entrambi a 8, mentre Isack Hadjar chiude la top ten con 4 punti.

Il dominio Mercedes si riflette anche nella classifica costruttori. La scuderia di Brackley guida con 98 punti davanti alla Ferrari, seconda con 67. Più staccate McLaren con 18 punti e Haas con 17.

Nelle altre posizioni della graduatoria costruttori compaiono Red Bull e Racing Bulls con 12 punti ciascuna, Alpine con 10, mentre Audi e Williams sono ferme a 2 punti. Ancora a zero Cadillac e Aston Martin dopo le prime gare della stagione.