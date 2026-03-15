Bimba di 4 anni muore all'ospedale Infermi di Rimini dopo febbre improvvisa

Una bambina ucraina di 4 anni è morta all’ospedale Infermi di Rimini dopo un improvviso peggioramento delle condizioni causato da una febbre alta comparsa poche ore prima. La piccola era stata visitata al pronto soccorso e dimessa nella notte.

Una bambina di quattro anni, di origine ucraina e residente in provincia di Rimini, è morta all’ospedale Infermi nella mattinata di ieri. Il decesso è arrivato dopo un rapido aggravamento delle sue condizioni, iniziato con un episodio di febbre comparso poche ore prima.

La piccola era stata portata dai genitori all’ambulatorio delle urgenze pediatriche venerdì sera, intorno alle 21.30. La febbre era comparsa verso le 18 e non erano presenti altri sintomi evidenti. Durante la visita i medici avevano rilevato parametri vitali regolari e non erano emerse anomalie nei controlli cardiovascolari, respiratori, addominali e neurologici.

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Anche gli esami del sangue non avevano segnalato infezioni. Dopo la somministrazione di paracetamolo la temperatura era scesa rapidamente. La bambina è rimasta in osservazione per alcune ore e, poco dopo mezzanotte, alle 00.43, è stata dimessa con condizioni cliniche considerate buone.

Nelle prime ore del mattino successivo la situazione è cambiata all’improvviso. I genitori hanno contattato il medico dell’emergenza territoriale e la bambina è stata trasportata nuovamente al pronto soccorso, dove è arrivata alle 6.35.

All’arrivo in ospedale sono intervenuti un rianimatore, un pediatra e il medico del pronto soccorso. Il team sanitario ha avviato subito le manovre di rianimazione, proseguite per oltre un’ora. Nonostante i tentativi, la bambina non si è ripresa.

Ora saranno avviati gli accertamenti sanitari per chiarire le cause della morte. La Procura di Rimini potrebbe disporre l’autopsia per stabilire con precisione cosa abbia provocato il decesso.