Vibo Valentia, bimba di 2 anni muore soffocata: inutile la corsa in ospedale

Una bambina di due anni è morta a Vibo Valentia dopo un soffocamento avvenuto mentre mangiava. Inutile la corsa in ospedale e i tentativi di rianimazione durati circa un’ora.

Il dramma si è consumato nella tarda mattinata a Vibo Valentia, dove una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere rimasta soffocata mentre stava mangiando. Secondo una prima ricostruzione, l’alimento ingerito, probabilmente un wurstel, avrebbe ostruito le vie respiratorie.

Resisi conto della gravità della situazione, i genitori hanno tentato di soccorrerla e l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. La piccola è arrivata in condizioni critiche, già in arresto cardiaco.

Leggi anche Torino - bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita nel parcheggio di un ospedale

I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite per circa un’ora nel tentativo di salvarle la vita. Nonostante gli sforzi del personale medico, ogni intervento si è rivelato inutile. Nelle prossime ore è prevista l’apertura di un’indagine per chiarire con precisione quanto accaduto.