Verissimo domenica 15 marzo, ospiti e ricordo di Enrica Bonaccorti

Silvia Toffanin conduce la puntata di Verissimo di domenica 15 marzo e ricorda Enrica Bonaccorti riproponendo la sua ultima intervista. In studio anche Ilary Blasi, Patty Pravo, Antonella Elia, Elettra Lamborghini e Francesco Renga.

Secondo appuntamento del weekend con Verissimo, in onda domenica 15 marzo su Canale 5. Nel salotto televisivo guidato da Silvia Toffanin spazio a interviste, storie personali e musica, con un momento dedicato al ricordo di Enrica Bonaccorti.

La trasmissione ripropone l’ultima intervista concessa dalla conduttrice e autrice televisiva, andata in onda lo scorso 25 gennaio. Un contributo che riporta in primo piano la figura di Enrica Bonaccorti, protagonista per decenni della televisione italiana tra programmi, scrittura e conduzione.

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Tra gli ospiti della puntata arriva Ilary Blasi, pronta a tornare in prima serata su Canale 5. Da martedì 17 marzo la conduttrice sarà infatti alla guida della nuova edizione del reality Grande Fratello Vip.

In studio anche Antonella Elia, che si prepara a entrare nella casa del programma come concorrente. L’attrice e showgirl racconta aspettative e timori alla vigilia dell’esperienza nel reality.

Spazio poi alla musica con l’intervista-ritratto a Patty Pravo. L’artista ripercorre sessant’anni di carriera tra successi, cambiamenti e momenti che hanno segnato la sua lunga storia nel panorama musicale italiano.

La puntata accoglie anche Elettra Lamborghini, che parla dei suoi progetti artistici e del percorso nella musica pop e latino, e Francesco Renga, cantautore tra le voci più riconoscibili del pop italiano.

Nella parte finale della trasmissione viene raccontata la vicenda di Domenico, il bambino morto a febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. In studio la madre Patrizia Mercolino con il marito Antonio e l’avvocato Francesco Petruzzi per aggiornamenti sulla loro storia.