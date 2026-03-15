Amici 25, ultima puntata domenicale prima del serale del 21 marzo

Maria De Filippi guida la puntata di Amici in onda domenica 15 marzo su Canale 5, ultimo appuntamento pomeridiano prima del serale. In studio tornano ex allievi oggi protagonisti della musica italiana dopo il Festival di Sanremo.

Domenica 15 marzo alle 14 su Canale 5 torna Amici con l’ultimo appuntamento del pomeriggio prima della fase serale. Il talent guidato da Maria De Filippi si prepara infatti al passaggio in prima serata, fissato per sabato 21 marzo. La puntata accompagna il pubblico verso il nuovo capitolo del programma, con ospiti e momenti dedicati agli allievi.

Tra gli invitati arrivano alcuni artisti passati proprio dalla scuola e oggi presenti sulla scena musicale italiana. Sul palco salgono Nicolò Filippucci, vincitore della categoria Nuove Proposte con il brano Laguna, Enrico Nigiotti con il singolo “Ogni volta che non so volare” e Mara Sattei che propone “Le cose che non sai di me”.

Leggi anche: Amici : Speciale verso il Serale – Anticipazioni della puntata del 16 marzo 2025

In studio anche LDA e Aka7even, che condividono il palco con il brano “Poesie Clandestine”. Tutti hanno iniziato il proprio percorso tra i banchi del talent e sono stati protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, tornando ora nel programma che li ha lanciati.

Durante la puntata spazio anche agli attuali concorrenti. I 17 allievi ripercorrono i mesi trascorsi nella scuola tra lezioni, prove e sfide. Un percorso fatto di studio quotidiano, momenti di entusiasmo e difficoltà che li ha portati fino alla fase decisiva del programma.

Dal prossimo appuntamento i ragazzi entreranno nella fase del serale, divisi in tre squadre. In gara ci sono dieci cantanti — Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Michele, Opi, Plasma, Riccardo e Valentina — e sette ballerini: Alessio, Alex, Antonio, Emiliano, Kiara, Nicola e Simone.