Maltempo in Italia, allerta arancione in Liguria e Lombardia per piogge e temporali

Domenica 15 marzo segnata dal maltempo in Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Piogge intense, temporali e vento forte colpiscono soprattutto Nord-ovest e Sud, con allerta arancione in Liguria e Lombardia e diversi avvisi gialli in altre regioni.

Una perturbazione proveniente dall’Atlantico attraversa l’Italia nella giornata di domenica 15 marzo e porta condizioni di maltempo diffuse. Le prime regioni coinvolte sono quelle del Nord-ovest, ma con il passare delle ore il peggioramento scivola verso Sud-est, raggiungendo soprattutto Calabria e Sicilia con rovesci e temporali.

La Protezione civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo arancione per alcune aree di Liguria e Lombardia. Nelle altre zone del Paese interessate dalle precipitazioni l’avviso resta di livello giallo. Le piogge possono risultare a tratti intense, accompagnate da raffiche di vento, fulmini e locali grandinate.

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Dal mattino i fenomeni interessano in particolare la Sicilia, dove sono attese precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Nel corso della tarda mattinata il fronte perturbato raggiunge la Calabria, con rovesci più organizzati e possibili temporali localmente forti.

Il livello di allerta gialla riguarda diverse aree del Paese: oltre a Liguria, Calabria e Sicilia, anche porzioni di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. La situazione resta monitorata per eventuali criticità legate alle precipitazioni e al vento.

A Milano il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. L’avviso, già attivo da ieri, resta valido fino alle 18 di oggi. Le autorità invitano a prestare attenzione vicino ai corsi d’acqua e nei sottopassi, evitando anche la sosta sotto alberi e strutture provvisorie.

Un avviso analogo è stato diffuso anche a Palermo, dove la Protezione civile regionale ha segnalato criticità per rischio meteorologico e idraulico. L’allerta è in vigore dalla giornata precedente e resterà attiva fino alla mezzanotte.