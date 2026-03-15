Formula 1, cancellati i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente

La FIA cancella i Gran Premi di Formula 1 in Bahrain e Arabia Saudita a causa della guerra in Medio Oriente. Gli attacchi con droni e missili nella regione del Golfo hanno spinto l’organizzazione a fermare gli appuntamenti previsti ad aprile.

La FIA ha deciso di cancellare i Gran Premi di Formula 1 previsti in Bahrain e in Arabia Saudita. I due appuntamenti del calendario, programmati a metà aprile, non si disputeranno a causa della guerra che sta colpendo il Medio Oriente e dell’aumento dei rischi per squadre e personale.

Le gare erano in programma dal 10 al 12 aprile sul circuito di Sakhir, in Bahrain, e dal 17 al 19 aprile sul tracciato cittadino di Jeddah. Dopo diverse valutazioni sulla sicurezza, la federazione internazionale ha scelto di annullare gli eventi senza prevedere gare sostitutive nel calendario.

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Secondo quanto comunicato dall’organizzazione, la decisione è legata alla situazione militare nella regione del Golfo, dove dalla fine di febbraio Bahrain e Arabia Saudita sono stati colpiti da attacchi con droni e missili. I raid sono arrivati in risposta all’offensiva militare condotta da Stati Uniti e Israele.

Il presidente della federazione, Mohammed bin Sulayem, ha spiegato che la priorità resta la sicurezza delle persone coinvolte nel campionato. La FIA ha espresso anche l’auspicio che la situazione nella regione possa stabilizzarsi in tempi brevi.

Bahrain e Arabia Saudita rappresentano due tappe centrali del calendario della Formula 1. Il piccolo regno del Golfo ospita il circuito di Sakhir, mentre la gara saudita si corre lungo il tracciato cittadino di Jeddah sul Mar Rosso. Secondo diverse stime, la cancellazione dei due eventi comporterebbe perdite economiche per decine di milioni di dollari.

Nel calendario restano comunque altri appuntamenti nella regione. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre sono previsti i Gran Premi in Qatar e ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti.

Dopo l’annullamento delle due tappe di aprile, la stagione 2026 scende a 22 gare. Il campionato proseguirà con il Gran Premio di Shanghai in Cina, seguito dall’appuntamento del 29 marzo a Suzuka, in Giappone, prima della tappa negli Stati Uniti a Miami all’inizio di maggio.