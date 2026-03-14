Uomo incornato da un toro a Crispiano muore in ospedale dopo ore di agonia

Un uomo è morto a Crispiano dopo essere stato incornato da un toro mentre si trovava in un terreno agricolo. Le ferite riportate nell’attacco si sono rivelate troppo gravi. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto dopo ore di agonia nel reparto di rianimazione.

Un uomo è morto dopo essere stato travolto e incornato da un toro in una zona rurale dell’agro di Crispiano, nel Tarantino. L’aggressione è avvenuta in un terreno agricolo e le ferite riportate si sono rivelate fin da subito estremamente gravi.

Quando è scattato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato l’uomo in condizioni critiche. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

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Nonostante i tentativi dei medici, il quadro clinico è peggiorato rapidamente. L’uomo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove è morto alcune ore dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate durante l’attacco dell’animale.

Sull’episodio sono stati avviati accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando sotto il coordinamento del pubblico ministero di turno Salvatore Colella.