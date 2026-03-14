È morto Phil Campbell storico chitarrista dei Motörhead aveva 64 anni

Phil Campbell è morto a 64 anni dopo complicazioni seguite a un intervento chirurgico. Il chitarrista dei Motörhead si è spento a Pontypridd, in Galles, sua città natale, dopo una lunga permanenza in terapia intensiva.

Phil Campbell, chitarrista gallese noto per il suo lungo percorso nei Motörhead, è morto a 64 anni. Il musicista si è spento venerdì sera a Pontypridd, la città dove era nato e cresciuto, dopo essere rimasto a lungo ricoverato in terapia intensiva in seguito a una complessa operazione chirurgica.

La notizia è stata comunicata dalla famiglia e dai membri del gruppo attraverso i social. Secondo quanto riferito dai suoi cari, Campbell è morto serenamente al termine di una lunga battaglia affrontata negli ultimi giorni in ospedale.

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Nato il 7 maggio 1961 in Galles, Campbell era diventato uno dei chitarristi più riconoscibili della scena heavy metal internazionale. Entrò nei Motörhead nel 1984 dopo una serie di audizioni organizzate dal frontman Ian “Lemmy” Kilmister. In quella fase venne scelto insieme al chitarrista Michael “Würzel” Burston.

Da quel momento la sua presenza nella band fu costante per oltre trent’anni. Con il gruppo partecipò alla registrazione di sedici album in studio e prese parte a lunghi tour in tutto il mondo, contribuendo al suono aggressivo che rese celebre la formazione.

Dopo l’uscita di Burston nel 1995, Campbell rimase l’unico chitarrista dei Motörhead, ruolo che mantenne fino allo scioglimento della band nel 2015. La fine del gruppo arrivò pochi giorni dopo la morte di Lemmy, figura centrale della storia della band.

Prima di unirsi ai Motörhead, Campbell aveva iniziato la propria carriera nella scena metal britannica degli anni Settanta. Nel 1979 fondò la band Persian Risk, uno dei progetti che contribuirono a fargli guadagnare visibilità tra i musicisti della nuova ondata heavy metal del Regno Unito.

Negli anni successivi allo scioglimento della storica formazione, il chitarrista avviò un nuovo progetto musicale insieme alla sua famiglia. Con il gruppo Phil Campbell and the Bastard Sons pubblicò nel 2019 l’album “Old Lions Still Roar” e tornò sui palchi con diversi tour, spesso affiancato dai suoi tre figli.

Nel 2020 i Motörhead ricevettero una candidatura alla Rock and Roll Hall of Fame, ma la band non entrò tra gli artisti ufficialmente inseriti.

La famiglia lo ricorda come un marito affettuoso, un padre presente e un nonno orgoglioso. Campbell lascia la moglie Julie, i figli Todd, Dane e Tyla e i suoi nipoti.