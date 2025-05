È morto Domenico Gigi Canu, storico chitarrista dei Planet Funk

È con profondo rammarico che annunciamo la scomparsa di Domenico Gigi Canu, storico chitarrista e co-fondatore dei Planet Funk, avvenuta all'età di 66 anni. La band ha condiviso la triste notizia sui propri canali social, esprimendo il suo dolore e promettendo di fornire ulteriori dettagli sulle esequie in un secondo momento.

Domenico Gigi Canu, co-fondatore e chitarrista dei Planet Funk, è scomparso oggi all’età di 66 anni. A dare l’annuncio è stata la stessa band con un messaggio pubblicato sui social ufficiali: “È con grande dolore che i Planet Funk comunicano la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile”.

Canu ha avuto un ruolo centrale nella nascita del progetto Planet Funk, fondato nel 1999 insieme ai tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, e al bassista Sergio Della Monica, scomparso nel 2018. Il gruppo si è distinto fin da subito per un sound elettronico che ha conquistato le classifiche e il pubblico internazionale.

Tra i successi più noti della band spiccano “Chase the Sun” (2000) e “Inside All the People” (2001), diventati simboli della scena dance dei primi anni Duemila. Il contributo artistico di Gigi Canu ha lasciato un segno profondo nella storia della musica elettronica italiana e internazionale.