Ivan Zazzaroni ricorda la madre e torna sulla polemica per la malattia di Mihajlovic

Ivan Zazzaroni ricorda la madre scomparsa e racconta il dolore per l’accusa di aver sfruttato la malattia dell’amico Siniša Mihajlovic. Il direttore del Corriere dello Sport ne parla durante un’intervista televisiva, tra ricordi personali e una polemica che lo ha segnato.

Nel corso di un’intervista televisiva, Ivan Zazzaroni ha parlato apertamente di alcuni momenti che lo hanno segnato negli ultimi anni, partendo da una perdita recente. Il giornalista e direttore del Corriere dello Sport ha raccontato il vuoto lasciato dalla morte della madre, ricordando soprattutto i gesti semplici che facevano parte della loro quotidianità.

La donna viveva a Bologna e negli ultimi tempi gli incontri erano meno frequenti, ma il rapporto restava molto stretto. Zazzaroni ha ricordato le telefonate che riceveva con regolarità e l’affetto incondizionato che la madre gli dimostrava. Per lei, ha spiegato, il figlio era sempre il migliore, senza alcun dubbio o riserva.

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Tra i ricordi più vividi c’è anche un piccolo rito legato alla televisione. La madre seguiva con attenzione il programma Ballando con le stelle e lo chiamava poco prima della messa in onda. Spesso gli inviava messaggi pieni di emoji e immagini divertenti, un’abitudine che Zazzaroni descrive con tenerezza.

L’ultima conversazione resta impressa nella memoria. La donna gli disse di sentirsi molto bene, dopo giorni difficili. Poche ore più tardi arrivò la telefonata del fratello con la notizia della sua morte, un momento che il giornalista ricorda ancora con forte emozione.

Durante l’intervista, Zazzaroni ha ripercorso anche una vicenda legata all’amico Siniša Mihajlovic, quando l’ex allenatore scoprì di avere la leucemia. All’epoca pubblicò un breve messaggio di incoraggiamento sui social, scritto – ha spiegato – pensando al legame di amicizia che li univa da circa vent’anni.

Il giorno successivo però nacque una polemica. Alcuni utenti sostennero che quel messaggio fosse stato usato per attirare attenzione sul giornale. Secondo Zazzaroni, la situazione degenerò rapidamente e coinvolse anche l’allenatore, convinto che la notizia fosse stata diffusa per ottenere uno scoop.

Il giornalista ha ricordato che il contenuto pubblicato era limitato a poche righe: l’indicazione che Mihajlovic non stava bene e che avrebbe svolto accertamenti. Nonostante questo, la discussione sui social si intensificò e, a suo dire, fu alimentata anche da qualcuno dell’ambiente calcistico.

Con il tempo i rapporti con Mihajlovic si sono ricomposti. I due si scambiarono messaggi e chiarirono quasi subito la situazione. Tuttavia Zazzaroni ha spiegato che quella polemica è rimasta una ferita personale, perché per anni è stata riproposta come critica nei suoi confronti.