Gudmundsson derubato a Firenze dopo la partita di Conference League

Albert Gudmundsson segna in Conference League ma al rientro trova la casa svaligiata a Firenze. Il calciatore della Fiorentina denuncia il furto sui social e offre una ricompensa a chi fornirà informazioni utili per recuperare oggetti personali rubati.

La serata europea si è chiusa con una sorpresa amara per Albert Gudmundsson. L’attaccante della Fiorentina, autore del gol segnato contro il Rakow in Conference League giovedì 12 novembre, al rientro nella sua abitazione a Firenze ha scoperto che l’appartamento era stato svaligiato.

Secondo quanto raccontato dallo stesso calciatore, ignoti sono entrati in casa mentre lui era impegnato allo stadio. I ladri hanno portato via diversi oggetti di valore e alcuni effetti personali. Il furto è stato denunciato e sono stati avviati gli accertamenti per individuare i responsabili.

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Poco dopo la scoperta, Gudmundsson ha deciso di rivolgersi anche ai social per chiedere aiuto. In una storia pubblicata su Instagram ha spiegato che la sua casa era stata derubata e che diversi beni erano stati sottratti, invitando chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

Nel messaggio il giocatore ha chiesto collaborazione e ha invitato eventuali testimoni a contattare direttamente lui oppure le forze dell’ordine. Per chi potrà fornire indicazioni utili al recupero degli oggetti rubati, il calciatore ha annunciato che sarà prevista anche una ricompensa.