Rossella Petrillo, la Giornalista della Fiorentina diventa virale durante la Finale di Conference League

La giornalista di Fiorentina Rossella Petrillo è diventata virale durante la finale della UEFA Europa Conference League tenutasi il 29 maggio 2024 ad Atene. Petrillo ha catturato l'attenzione del pubblico grazie alla sua passione e competenza durante la copertura dell'evento, che ha visto la Fiorentina scontrarsi con l'Olympiakos per il titolo.

Nata a Firenze, Rossella ha 34 anni e lavora come giornalista sportiva per la Fiorentina da oltre un decennio. È nota per il suo stile incisivo e la sua profonda conoscenza del calcio, che le hanno permesso di diventare una figura di riferimento per i tifosi del club.

La sua popolarità sui social media, in particolare su Instagram, è cresciuta esponenzialmente dopo la finale. Rossella è sposata e ha un figlio, e spesso condivide momenti della sua vita personale e professionale con i suoi follower, che ora superano i 50.000.

Durante la finale, Fiorentina ha mostrato una performance straordinaria, ma non è riuscita a portare a casa il trofeo, perdendo contro l'Olympiakos. Il viaggio della squadra nella competizione è stato memorabile, segnato da partite intense e vittorie decisive, inclusa una drammatica vittoria contro il Club Brugge in semifinale.

Rossella ha commentato l'evento con grande entusiasmo, condividendo la gioia e la delusione dei tifosi, e il suo reportage ha ricevuto lodi per la sua professionalità e passione.