Patrizia Carassai morta a 53 anni, Sarnano saluta la carabiniera forestale

Patrizia Carassai, carabiniera forestale di 53 anni, è morta dopo una malattia lasciando sgomenta Sarnano. Nella chiesa di Sant’Agostino si sono svolti i funerali tra colleghi, familiari e molti cittadini che la conoscevano per il lavoro e l’impegno nel territorio.

La comunità di Sarnano si è fermata per l’ultimo saluto a Patrizia Carassai, carabiniera forestale morta a 53 anni dopo una malattia. La notizia ha colpito profondamente il paese e l’Arma, dove la donna era conosciuta e apprezzata per il suo impegno nel servizio e per il rapporto diretto con colleghi e cittadini.

I funerali si sono svolti nella chiesa di Sant’Agostino, gremita di persone. Accanto ai familiari erano presenti colleghi, amici e rappresentanti delle istituzioni. In molti hanno voluto rendere omaggio alla militare che per anni ha lavorato nel reparto Forestale dei carabinieri della zona.

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Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal Sindacato italiano militari carabinieri. In una nota, la segreteria regionale del Sim ha ricordato la collega come una professionista stimata, capace di svolgere il proprio lavoro con serietà e spirito di servizio. La sua scomparsa, si legge nel messaggio, lascia un vuoto tra chi ha condiviso con lei attività e responsabilità quotidiane.

Secondo il sindacato, Carassai rappresentava un punto di riferimento per molti colleghi. Nel corso degli anni aveva unito il rigore richiesto dal ruolo a un forte senso umano nei rapporti con chi lavorava al suo fianco.

Nel messaggio di vicinanza sono stati ricordati anche i familiari della carabiniera. Il pensiero è andato al marito Andrea, alla madre Rosalba, alla sorella Loredana e ai parenti che in queste ore stanno affrontando il lutto insieme a colleghi e amici.