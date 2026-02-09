Patrizia De Blanck è morta a 85 anni, l'annuncio della figlia Giada

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. A dare l’annuncio è stata la figlia Giada, che sui social ha raccontato il dolore per la scomparsa della madre dopo una lunga malattia vissuta lontano dai riflettori.

Patrizia De Blanck si è spenta all’età di 85 anni dopo aver combattuto contro una malattia rimasta vissuta nel totale riserbo. A comunicare la notizia è stata la figlia Giada, nata dal matrimonio con Giuseppe Drommi, con un lungo messaggio pubblicato sui social.

Figura aristocratica e personaggio televisivo, De Blanck aveva costruito una carriera iniziata molto presto, diventando nel tempo un volto familiare del piccolo schermo. La sua presenza ha attraversato programmi popolari della Rai e di Mediaset, rendendola riconoscibile per stile, carattere e spontaneità.

Nel messaggio, Giada ha descritto la madre come una donna che ha segnato un’epoca, parlando di eleganza, forza e autenticità. Ha raccontato un legame profondo, fatto di quotidianità condivisa e di un rapporto che andava oltre quello tra madre e figlia.

La figlia ha spiegato di aver affrontato gli ultimi mesi in silenzio, scegliendo la riservatezza per proteggere la madre durante la malattia. Un percorso difficile, vissuto lontano dall’attenzione pubblica, che si è concluso con l’addio a una presenza centrale della sua vita.