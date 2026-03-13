Chi è Banksy, sarebbe Robin Gunningham ma oggi risulta registrato come David Jones
Banksy sarebbe Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973, ma oggi risulterebbe registrato con un altro nome. Un’indagine giornalistica ha collegato documenti, vecchi arresti e immagini pubbliche per ricostruire l’identità dietro lo street artist.
L’identità di Banksy, lo street artist più famoso al mondo, tornerebbe a coincidere con il nome di Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973. L’ipotesi, già avanzata nel 2008 da un giornale britannico, trova nuovo sostegno in un’inchiesta che ha analizzato documenti ufficiali, immagini e filmati legati all’artista.
Dalla ricostruzione emerge però un dettaglio inatteso. L’uomo indicato come Gunningham avrebbe cambiato legalmente nome diventando David Jones, uno dei più diffusi nel Regno Unito e anche il vero nome di David Bowie. Una scelta che potrebbe aver aiutato a mantenere l’anonimato attorno alla figura dell’artista, da anni al centro di speculazioni e ipotesi.
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L’indagine si basa sull’incrocio di numerosi elementi: fotografie e video in cui Banksy compare, anche con il volto coperto, e documenti relativi a un arresto avvenuto a New York nel 2000. I giornalisti hanno seguito ogni traccia disponibile partendo anche da un murale realizzato in Ucraina nel 2022.
Dalla stessa analisi emerge inoltre un possibile legame operativo con Robert Del Naja, frontman dei Massive Attack. Il musicista era stato più volte indicato in passato come possibile Banksy. Secondo la ricostruzione, non sarebbe lui lo street artist ma un collaboratore con cui alcune opere potrebbero essere state realizzate insieme.