Chi è Banksy, sarebbe Robin Gunningham ma oggi risulta registrato come David Jones

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Banksy sarebbe Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973, ma oggi risulterebbe registrato con un altro nome. Un’indagine giornalistica ha collegato documenti, vecchi arresti e immagini pubbliche per ricostruire l’identità dietro lo street artist.

Chi è Banksy, sarebbe Robin Gunningham ma oggi risulta registrato come David Jones