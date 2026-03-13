Pokémon Sleep compatibile con gli smartwatch Garmin

Pokémon Sleep diventa compatibile con gli smartwatch Garmin grazie a una collaborazione annunciata da The Pokémon Company International. L’integrazione permette di registrare il sonno e osservare gli stili di riposo dei Pokémon direttamente dal dispositivo.

Pokémon Sleep si apre agli smartwatch Garmin. L’annuncio arriva da The Pokémon Company International, che ha confermato la nuova integrazione tra l’app dedicata al monitoraggio del sonno e alcuni dispositivi della casa statunitense. Chi utilizza questi orologi potrà registrare le proprie ore di riposo e scoprire gli stili di sonno dei Pokémon collegando direttamente lo smartwatch.

L’iniziativa accompagna la Giornata mondiale del sonno e viene presentata anche con due video promozionali diffusi sul canale YouTube ufficiale del franchise. I filmati, intitolati “Pokémon Sleep x Garmin – L’avventura dei tuoi sogni, notte e giorno” e “Buongiorno con Pokémon Sleep”, mostrano il funzionamento della nuova integrazione tra app e dispositivo.

Leggi anche: NUOVI EVENTI IN ARRIVO IN POKÉMON SLEEP E POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO

Per incentivare l’uso della funzione, è prevista anche una ricompensa temporanea. Gli Allenatori che registreranno il proprio riposo con uno smartwatch Garmin tra il 13 marzo e il 1° novembre 2026 riceveranno tre Pokébiscotti. Il bonus può essere riscattato toccando il pacco regalo visibile nella parte alta del menu principale dell’app.

La collaborazione introduce inoltre nuovi elementi grafici per gli orologi compatibili. Sono disponibili due quadranti a tema Pokémon Sleep, “Snorlax e i suoi amici” e “Scelgo te”, scaricabili gratuitamente tramite l’app Connect IQ Store di Garmin su alcuni modelli supportati.

I quadranti reagiscono ai dati rilevati dallo smartwatch. In base all’energia residua indicata dal sistema Body Battery, la posa del Pokémon selezionato cambia durante la giornata. Durante la notte, invece, l’orologio mostra casualmente uno dei tre diversi stili di sonno disponibili.