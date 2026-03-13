Te lo taglio, la docu-serie sul caso Lorena Bobbitt e altri episodi di mutilazione maschile

Lorena Bobbitt tornò al centro dell’attenzione dopo aver mutilato il marito nel 1993 negli Stati Uniti. Da quel caso nasce la docu-serie Te lo taglio, che analizza episodi rari di violenza intima e le storie dietro gesti estremi.

Lunedì 16 marzo alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now debutta “Te lo taglio”, una docu-serie che affronta uno degli atti più radicali della violenza domestica: la mutilazione dei genitali maschili. Il programma prende avvio da un episodio che negli anni Novanta fece il giro del mondo.

La vicenda è quella di Lorena Bobbitt. Nel 1993, negli Stati Uniti, la donna recise il pene del marito John Wayne Bobbitt con un coltello da cucina durante la notte. L’organo fu recuperato dalla polizia e i chirurghi riuscirono a riattaccarlo con un intervento d’urgenza.

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Il fatto diede origine a due processi e a un’enorme esposizione mediatica. Lorena raccontò di aver subito per anni violenze da parte del marito, mentre la storia alimentò un confronto pubblico acceso che ancora oggi divide opinioni e interpretazioni.

La serie parte proprio da quel caso per raccontare altri episodi, rarissimi ma documentati, di aggressioni di questo tipo. Gli autori ricostruiscono le vicende attraverso testimonianze dirette, interviste e materiali d’archivio.

Nel corso delle puntate vengono analizzati i fattori che possono portare a gesti così estremi: rabbia, vendetta, traumi personali e relazioni segnate da violenza. Il racconto segue anche le conseguenze sulle vittime e sulle persone coinvolte.