Nudes, la serie rai sul revenge porn : streaming di tutti gli episodi su RaiPlay

Da oggi è disponibile, in esclusiva su RaiPlay ma potrebbe arrivare successivamente in TV, "Nudes", l'adattamento italiano dell'omonima serie teen norvegese che affronta il tema del revenge porn tra adolescenti. Nicolas Maupas (Mare Fuori), Fotinì Peluso (La Compagnia del Cigno) e Anna Agio sono i protagonisti della serie che racconta le storie di tre adolescenti che si trovano alle prese con la divulgazione online delle loro immagini private, svelando le insidie dei social media .

Vittorio, Sofia e Ada sono tre facce diverse della stessa medaglia. Tre vite travolte dalla nudità finita in rete, accomunate dallo stesso dramma che si snoda per le rassicuranti vie della provincia bolognese. La serie affronta per la prima volta il tema del revenge porn attraverso il punto di vista dei giovani protagonisti con un look realistico e moderno.

La regista Laura Luchetti, intervistata da Rolling Stone, presenta la sua nuova serie “Nudes”, destinata a far discutere e riflettere. “Il revenge porn è ancora più pericoloso ora che il virtuale minaccia di soppiantare la vita reale. I like ci feriscono, ma distruggono i bambini: esisti solo se pubblichi e ti piace. E qualcosa ha sostanza solo se viene mostrato sui social ”.

Ci sono Ada e Sofia, violentate nella loro intimità perché troppo fragili, emotive, romantiche; ma anche Vittorio, accecato dalla gelosia. Serve un'educazione nella gestione dei sentimenti tra e tra adolescenti. Quella di Vittorio, un carnefice che devi amare se non vuoi cadere nella condanna facile e vuota, perché non è un mostro ma la conseguenza inequivocabile di un sistema cannibale ".

Il cast è pieno di giovani talenti. “Nicolas Maupas, Fotinì Peluso, Giovanni Maini sono giovanissimi anche se sono già ottimi attori, ma per loro è valsa la stessa procedura, forse anche per questo siamo diventati un gruppo incredibilmente unito. Devi vedere come fanno, devi aprire quel varco che ti permette per un attimo di vedere quella cosa solo davanti a loro, il futuro ”.

Per vedere gli episodi di Nudes su RaiPlay vai su RaiPlay.it/Nudes

Altre News per: nudesserierevengepornstreamingtuttiepisodi