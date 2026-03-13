Auto incendiata alla giornalista Silvia Di Silvio a Pescara

Silvia Di Silvio, giornalista di Pescara, ha trovato la propria auto distrutta da un incendio doloso dopo aver chiuso una relazione segnata da molestie. La reporter ha raccontato l’episodio sui social parlando apertamente di violenza e persecuzioni.

L’auto della giornalista Silvia Di Silvio è stata distrutta da un incendio nella notte a Pescara. Il rogo ha ridotto il veicolo in carcassa. La reporter ha raccontato l’accaduto sui social, spiegando di essere passata da chi racconta i fatti a chi li vive in prima persona.

Nel messaggio pubblicato online la giornalista collega quanto accaduto alla decisione di interrompere una relazione. «È quello che succede quando dici a un uomo che è finita», ha scritto, parlando apertamente di violenza e persecuzioni. Nel post compaiono anche gli hashtag legati alle vittime di violenza e alla paura di subire nuove intimidazioni.

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Sull’episodio è intervenuto l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, che ha espresso solidarietà alla collega. In una nota firmata dalla presidente Marina Marinucci, l’organismo definisce l’incendio dell’auto un gesto intimidatorio grave e inaccettabile.

Secondo l’Ordine, il rogo rappresenta un salto di livello in una situazione già segnata da atti persecutori. L’episodio, si legge nella nota, non riguarda soltanto un danno materiale ma mette a rischio anche la sicurezza personale e psicologica della giornalista.

L’organismo professionale ha chiesto l’intervento rapido di forze dell’ordine e magistratura per chiarire i fatti. L’appello riguarda sia l’individuazione dei responsabili sia l’adozione di misure di tutela immediate per la collega, previste dalla legge nei casi di stalking.

L’Ordine dei Giornalisti condanna l’accaduto e richiama l’attenzione su ogni forma di minaccia o violenza nei confronti dei cronisti, ribadendo la necessità di garantire protezione a chi svolge attività giornalistica.