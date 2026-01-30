Morata e Alice Campello si separano: matrimonio finito, atteso annuncio ufficiale

La storia tra Alvaro Morata e Alice Campello sarebbe arrivata alla rottura definitiva. Dopo un tentativo di riavvicinamento, la coppia avrebbe deciso di separarsi, in attesa di comunicarlo pubblicamente anche per proteggere i figli.

Tra Alvaro Morata e Alice Campello il rapporto si sarebbe interrotto di nuovo, questa volta senza margini per un ritorno. Dopo il riavvicinamento degli ultimi mesi, la coppia avrebbe preso atto che il tentativo di ricostruire la relazione non ha dato i risultati sperati.

A parlarne è stato il giornalista spagnolo Javi de Hoyos durante una trasmissione televisiva, raccontando di aver ricevuto la conferma direttamente dall’attaccante. Morata avrebbe spiegato che, pur restando l’affetto, è emersa una distanza ormai difficile da colmare nella vita di tutti i giorni.

I due, genitori di quattro bambini, avrebbero scelto di mantenere un clima sereno sul piano familiare. L’idea sarebbe quella di continuare a collaborare come genitori, separando però in modo netto il percorso di coppia da quello legato ai figli.

Le voci circolavano da settimane e ora si parla di pratiche di divorzio già avviate. L’annuncio pubblico non sarebbe ancora arrivato per una scelta precisa: attendere il momento più adatto per gestire l’esposizione mediatica e ridurre l’impatto sui bambini.

La notizia arriva mentre Morata è tornato a concentrarsi sul campo, dopo le prime apparizioni con il Como. Sul fronte privato, però, la fase che si apre sembra segnare la chiusura definitiva del matrimonio con l’influencer.