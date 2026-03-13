Meteo Italia, torna il freddo con temporali e neve sulle Alpi

Le previsioni meteo indicano un brusco cambio di scenario in Italia con il ritorno di freddo e temporali dopo giorni di caldo anomalo. Una perturbazione in arrivo dal Nord Europa riporta condizioni più invernali proprio a metà marzo.

Dopo giorni dal clima quasi primaverile, il meteo cambia improvvisamente direzione sull’Italia. Il caldo fuori stagione che aveva portato sole e temperature oltre i 20 gradi lascia spazio a una fase instabile, con piogge, temporali e un deciso calo termico.

Già da venerdì 13 marzo si registrano i primi segnali del peggioramento. Al Centro e al Sud sono attesi rovesci improvvisi, soprattutto nel pomeriggio, mentre al Nord il tempo resta in gran parte stabile con ampie schiarite e qualche banco di nebbia. Le temperature rimangono ancora relativamente miti, ma la situazione è destinata a cambiare rapidamente nel weekend.

Leggi anche: Maltempo in Italia: temporali, vento forte e neve sulle Alpi

Secondo le previsioni, il peggioramento sarà legato alla discesa verso il Mediterraneo di un sistema perturbato proveniente dal Nord Europa, spesso definito vortice scozzese. Nei giorni scorsi i modelli meteorologici avevano indicato percorsi diversi della perturbazione, ma nelle ultime ore la traiettoria è tornata a puntare verso il Mediterraneo centrale.

Con questo scenario l’Italia si troverà divisa in due. Il versante occidentale sarà interessato da piogge e fenomeni più intensi, mentre a est il tempo resterà più asciutto. Le aree più colpite saranno il Nord-Ovest e le regioni tirreniche, oltre alle isole maggiori.

Tra sabato e domenica il peggioramento entrerà nel vivo. Sulle Alpi occidentali sono previste nevicate oltre i 1000-1400 metri, con accumuli più consistenti nella giornata di sabato. Sul resto del Nord-Ovest si attendono piogge diffuse, mentre al Centro il cielo resterà spesso nuvoloso con precipitazioni irregolari.

Al Sud il tempo sarà variabile, con rovesci soprattutto su Sardegna, Sicilia e lungo le coste ioniche. Nel corso della domenica le precipitazioni potranno estendersi anche al Triveneto, mentre sulle regioni centrali continueranno a prevalere nubi e qualche pioggia sporadica.

Il cambiamento non si fermerà al weekend. Dalla prossima settimana correnti più fredde provenienti dai Balcani porteranno un ulteriore calo delle temperature. L’arrivo di masse d’aria orientali favorirà nuove perturbazioni, con piogge più frequenti lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali.

Il raffreddamento sarà sensibile. Le temperature potrebbero scendere anche di 7-9 gradi rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi. Tornerà anche la neve sugli Appennini, localmente fino a circa 800 metri di quota.

Il ritorno del freddo dopo settimane insolitamente miti preoccupa soprattutto il settore agricolo. Molte piante sono già in fase di fioritura e l’arrivo di possibili gelate tardive potrebbe danneggiare colture e frutteti.

Venerdì 13 marzo: Nord in prevalenza soleggiato con locali nebbie; al Centro temporali e acquazzoni sparsi; al Sud instabilità con piogge a tratti. Sabato 14: maltempo al Nord-Ovest con nevicate sulle Alpi; nubi al Centro con precipitazioni isolate; peggiora in Sardegna entro sera. Domenica 15: piogge al Nord-Ovest e sul Triveneto con neve in montagna; Centro spesso nuvoloso; Sud instabile su isole e settore ionico.