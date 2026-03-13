Pikappa compie 30 anni, il supereroe nato da Paperinik torna con nuove storie

Pikappa compie 30 anni. Il supereroe nato dalla reinvenzione di Paperinik debuttò nel 1996 con PKNA e cambiò il modo di raccontare Paperino. Per l’anniversario arrivano una nuova storia su Topolino e un volume prequel dedicato alle origini dell’invasione evroniana.

Trent’anni fa Pikappa entrava nelle edicole italiane con una versione completamente nuova di Paperinik. Il debutto avvenne il 14 marzo 1996 con il primo dei tre numeri zero della serie “PKNA – Paperinik New Adventures”, progetto editoriale ideato da Ezio Sisto e Max Monteduro. Da quel momento l’alter ego di Paperino smise di affrontare soltanto i piccoli criminali di Paperopoli e iniziò a muoversi in avventure di respiro fantascientifico.

La serie partiva da un’idea precisa: far crescere il personaggio e parlare a lettori più grandi. A firmare la sceneggiatura dei numeri iniziali fu Alessandro Sisti, che sviluppò il progetto insieme a Ezio Sisto. L’intento era offrire storie più complesse rispetto a quelle del settimanale “Topolino”, così da mantenere il pubblico anche dopo gli anni delle scuole medie.

Il cambiamento si vide subito nelle trame. Le storie introdussero invasioni aliene, tecnologie avanzate e una base segreta all’interno della Ducklair Tower, il grattacielo che diventa il quartier generale dell’eroe. Il nuovo Paperinik si muoveva tra missioni spaziali e minacce su scala planetaria, avvicinandosi ai modelli dei grandi supereroi dei fumetti americani.

Per celebrare il trentesimo anniversario sono arrivate nuove pubblicazioni. Il numero 3668 di Topolino propone una storia inedita con copertina dedicata al personaggio. In parallelo Panini Comics pubblica l’albo “Meno uno all’alba”, realizzato nel formato comic book che richiama il celebre numero zero della serie originale.

Il volume racconta gli eventi precedenti alle prime avventure di PKNA. La trama ricostruisce la nascita dell’invasione degli Evroniani, il primo incontro con Pikappa e le circostanze che portano Zio Paperone ad acquistare la Ducklair Tower. Ai disegni c’è Claudio Sciarrone, mentre la sceneggiatura è ancora firmata da Alessandro Sisti.

Tra gli elementi più ricordati della serie c’è Uno, l’intelligenza artificiale che controlla ogni sistema della torre. Quando comparve negli anni Novanta era pura fantascienza. Oggi, con lo sviluppo delle tecnologie digitali e dei sistemi automatici, il personaggio appare sorprendentemente vicino alla realtà.

Il successo della saga resta legato anche alla natura del protagonista. Sotto la maschera di Pikappa continua a esserci Paperino, con i suoi difetti e le sue esitazioni. Non è un eroe che cerca la gloria: agisce perché deve farlo, spesso controvoglia. Proprio questa combinazione tra il “papero qualunque” e il difensore galattico ha reso la serie una delle più amate del fumetto Disney italiano.