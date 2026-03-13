Ragazzino di 12 anni picchiato sotto casa in Veneto, arrestato un 21enne

Un 21enne ha picchiato un ragazzino di 12 anni davanti casa in Veneto per un messaggio inviato alla sua fidanzata dal fratello maggiore della vittima. L’uomo cercava il sedicenne, ma non trovandolo ha aggredito il fratellino.

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dopo aver aggredito brutalmente un dodicenne davanti alla sua abitazione in un paese dell’Azzanese, tra Veneto e Friuli. Il giovane cercava il fratello maggiore della vittima, sedicenne, ritenuto responsabile di aver scritto un semplice messaggio a una ragazza con cui l’aggressore aveva una relazione.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo. Intorno alle 17 il 21enne si è presentato davanti al cancello dell’abitazione per chiarire la vicenda. Ad aprire è stato il fratello minore, appena dodicenne. A quel punto la situazione è degenerata e il giovane si è scagliato contro di lui con calci, pugni e schiaffi al volto.

Il ragazzino ha riportato lividi, contusioni ed escoriazioni. La madre, presente in casa, ha immediatamente chiamato i soccorsi e i carabinieri. I militari sono arrivati in pochi minuti e hanno fermato l’aggressore, portandolo in caserma con l’accusa di lesioni aggravate.

Il dodicenne è stato trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove è stato ricoverato nel reparto di Pediatria per una notte di osservazione. Dopo gli accertamenti medici è stato dimesso. Secondo il direttore della pediatria Roberto Dall’Amico, il ragazzo avrebbe potuto riportare conseguenze molto più gravi.

Nelle prossime ore il 21enne comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto. L’aggressione sarebbe nata da un messaggio inviato dal sedicenne alla fidanzata del giovane, un semplice saluto che ha scatenato la spedizione punitiva.