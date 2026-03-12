Trump lega il prezzo del petrolio ai guadagni Usa e rilancia lo scontro con l'Iran

Donald Trump collega l’aumento del prezzo del petrolio ai guadagni degli Stati Uniti e ribadisce la linea dura contro l’Iran. Le sue parole arrivano mentre la tensione nel Golfo spinge in alto il costo dell’energia e preoccupa i consumatori americani.

Donald Trump ha reagito alle critiche per il rincaro della benzina negli Stati Uniti sostenendo che il Paese trae comunque vantaggio dal petrolio più caro. Il presidente ha ricordato che gli Stati Uniti sono oggi il principale produttore mondiale di greggio e che, di conseguenza, l’aumento delle quotazioni porta più entrate all’economia americana.

Il commento arriva mentre il conflitto con l’Iran continua a influenzare i mercati energetici e ad alimentare timori per il prezzo dei carburanti negli Stati Uniti. Nello stesso messaggio, Trump ha ribadito che la sua priorità resta impedire a Teheran di dotarsi di un’arma nucleare.

Secondo il presidente, Washington deve fermare quello che ha definito “l’impero del Male” e impedire che l’Iran possa destabilizzare il Medio Oriente e minacciare la sicurezza globale. Trump ha assicurato che, durante il suo mandato, non permetterà che Teheran arrivi alla bomba atomica.

Intanto il balzo delle quotazioni del greggio ha spinto i Paesi dell’Agenzia Internazionale per l’Energia a intervenire con una misura straordinaria. I 32 membri dell’organizzazione hanno approvato all’unanimità il più ampio rilascio coordinato di scorte petrolifere mai realizzato.

Il direttore esecutivo Fatih Birol ha spiegato che verranno immessi sul mercato 400 milioni di barili di petrolio. L’obiettivo è compensare la riduzione delle forniture provocata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico mondiale.

In Europa i governi stanno valutando la partecipazione all’operazione. Gli Stati membri dell’Unione europea devono comunicare entro la giornata le proprie decisioni sulla proposta dell’Agenzia, dopo le riunioni a Bruxelles dei gruppi di coordinamento dedicati a petrolio e gas.