Meghan Markle ospite vip a Sydney per un weekend esclusivo da 2.000 euro

Meghan Markle sarà tra gli ospiti principali di un esclusivo weekend a Sydney dedicato alle donne. La duchessa del Sussex parteciperà come sponsor e relatrice a un evento privato con biglietti che arrivano a circa 2.000 euro.

Meghan Markle sarà tra le protagoniste di un esclusivo fine settimana organizzato a Sydney dal 17 al 19 aprile. La duchessa del Sussex parteciperà come sponsor e ospite d’onore a un evento riservato a circa 300 donne, con biglietti che arrivano fino a 2.000 euro per le formule più prestigiose.

L’iniziativa si svolgerà all’InterContinental Sydney Coogee Beach, hotel a cinque stelle affacciato sull’oceano. Durante i tre giorni le partecipanti prenderanno parte a incontri, attività di benessere e momenti di socialità pensati per un pubblico ristretto e selezionato.

Il momento centrale del programma sarà una cena di gala durante la quale Meghan terrà un intervento davanti alle ospiti. Chi acquisterà il pacchetto vip potrà sedere ai tavoli più vicini, partecipare a una fotografia di gruppo con la duchessa e ricevere una borsa regalo dedicata all’evento.

Il weekend prevede anche sessioni di yoga al mattino, meditazione guidata e attività di musicoterapia. Le partecipanti saranno ospitate in camere doppie e avranno inclusi nel soggiorno due colazioni, un pranzo e due cene. La seconda serata culminerà con una festa con musica e pista da ballo.

L’organizzazione è affidata a Gemma O’Neill, conduttrice del podcast “Her Best Life”, che ha spiegato di aver invitato Meghan per il messaggio che rappresenta per molte donne. L’evento, secondo gli organizzatori, è stato pensato come un incontro intimo e limitato a poche centinaia di partecipanti.

La presenza della duchessa coincide con il ritorno in Australia insieme al principe Harry. La coppia tornerà nel Paese sette anni dopo la visita del 2018, quando faceva ancora parte attiva della famiglia reale britannica.