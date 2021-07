Meghan Markle e l'imbarazzante partecipazione al Grande Fratello Vip

Nuovo imbarazzo in vista per. Questa volta dal. Al reality show parteciperà il fratellastro di 55 anni Thomas. La famiglia dellaè sempre stata fonte di vergogna per la regina Elisabetta. I rapporti tra la duchessa del Sussex e suo padre non sono idilliaci e nemmeno con i fratellastri i rapporti non sono rosa e fiori.

I media hanno raccolto dozzine di interviste con suo padre e fratellastri con commenti poco lusinghieri. È stata ritratta come pronta a tutto e molto calcolatrice. In alcuni casi è persino andato in tribunale. Durante la sua partecipazione al reality, anche suo Fratello Thomas potrebbe rivelare qualcosa. Secondo indiscrezioni in alcuni media britannici, l'uomo è stato visto all'aeroporto di Sydney aggirando il blocco di emergenza Covid grazie a un permesso speciale. Thomas Markle dovrebbe sostituire Katie Hopkins, che ha recentemente lasciato i reality. Lo conferma il settimanale australiano New Idea. Meghan e Thomas vivevano insieme quando Meghan era bambina, insieme a sua sorella Samantha e sua madre Doria. Nel 2017, Thomas è stato arrestato e successivamente rilasciato con l'accusa di aver minacciato il suo partner con una pistola e ha fatto notizia per aver raccomandato a Harry di non sposare sua sorella. "Falsa, superficiale e presuntuosa", così descrisse Meghan Markle.

