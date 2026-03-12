Nasce a Torino il club degli audiolibri con Audible e Fondazione Circolo dei lettori

A Torino parte il Club degli audiolibri promosso da Audible e Fondazione Circolo dei lettori per far scoprire romanzi celebri in versione audio. Da aprile tre incontri dal vivo guideranno il pubblico tra thriller, storie familiari e distopie.

A Torino prende forma un nuovo spazio dedicato alla narrativa ascoltata. Audible, piattaforma audio di Amazon, e la Fondazione Circolo dei lettori lanciano il Club degli audiolibri, una serie di appuntamenti pensati per chi ama immergersi nelle storie attraverso la voce dei narratori.

Il progetto parte ad aprile nelle sale del Circolo dei lettori e delle lettrici. Gli incontri alternano momenti di ascolto e conversazioni guidate, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi agli audiolibri e di scoprire come interpretazione e lettura possano trasformare un testo.

Il calendario prevede tre tappe, ciascuna dedicata a un genere diverso. Il primo appuntamento è fissato per l’8 aprile alle 18.30. A guidare l’incontro sarà Stefania Soma, conosciuta online come Petunia Ollister, che accompagnerà il pubblico nell’ascolto di Io uccido di Giorgio Faletti, nella versione narrata da Diego Ribon.

Il secondo incontro si terrà il 21 aprile alle 18 con Francesca Marson, nota come Nuvole d’Inchiostro. La serata sarà dedicata al romanzo Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia, interpretato in audio da Valentina Tarozzi, una storia che attraversa legami familiari complessi e percorsi di rinascita.

Il ciclo si chiuderà il 29 aprile alle 18 con l’incontro guidato dal profilo Viaggiare coi Libri. Al centro della serata ci sarà L’Unità di Ninni Holmqvist, romanzo distopico letto da Debora Zuin che immagina una società futura e pone interrogativi sul valore delle vite considerate marginali.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione avviata da anni tra Audible e il Circolo dei lettori. All’interno degli spazi della fondazione è già attivo l’Angolo dell’Ascolto, un’area permanente con due postazioni che permettono ai visitatori di accedere all’intero catalogo Audible, tra audiolibri, podcast e serie audio.

Chi frequenta il Circolo può così alternare la lettura tradizionale all’ascolto, esplorare nuovi autori e riscoprire titoli conosciuti attraverso l’interpretazione delle voci che li portano in cuffia.