Sigarette e tabacchi più cari dal 13 marzo 2026, ecco i listini dei prezzi

Dal 13 marzo 2026 aumentano i prezzi di alcune sigarette e tabacchi lavorati. L’aggiornamento dei listini deciso dal governo con la manovra finanziaria porta rincari su diversi marchi diffusi nei tabaccai italiani.

Da venerdì 13 marzo 2026 entrano in vigore nuovi prezzi per numerosi prodotti del tabacco. L’aggiornamento è stato comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e riguarda diverse marche di sigarette e alcune tipologie di tabacco lavorato vendute nei tabaccai.

I rincari derivano dall’adeguamento fiscale previsto nell’ultima legge di bilancio. La revisione dei listini interessa prodotti di varie fasce di mercato, dalle sigarette confezionate al tabacco trinciato utilizzato per rollare.

Il provvedimento è stato pubblicato nella sezione dedicata alle accise sul portale istituzionale dell’Agenzia. Nei documenti ufficiali sono riportati i nuovi prezzi al pubblico, indicati marca per marca, con l’elenco completo delle variazioni applicate.

Come accade ogni volta che cambia il listino, l’adeguamento per i rivenditori è immediato. I tabaccai applicheranno i nuovi prezzi non appena i sistemi informatici dei distributori autorizzati aggiorneranno i database fiscali utilizzati per la vendita.

Tra gli aumenti segnalati compaiono diverse marche diffuse sul mercato italiano. Le Lucky Strike nel pacchetto morbido arrivano a 5,50 euro, mentre le MS classiche salgono a 5,80 euro. Ritocchi riguardano anche altre sigarette popolari, tra cui alcune linee Rotmans.

I rincari non coinvolgono in modo uniforme tutte le marche. Gli adeguamenti si concentrano su specifiche fasce di prezzo e su determinati prodotti, seguendo la revisione della componente specifica dell’accisa applicata ai tabacchi.

Secondo quanto indicato nei documenti ufficiali, la modifica dei prezzi rientra nella politica fiscale sul tabacco. Oltre a garantire entrate per lo Stato, la leva delle accise viene utilizzata anche per incidere sui consumi di sigarette e prodotti simili. Qui trovi il Listino prezzi aggiornati