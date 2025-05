Sony presenta la nuova camera compatta FX2

Sony è orgogliosa di annunciare oggi l'ultima novità della famiglia Cinema Line, la FX2 (ILME-FX2), che rappresenta un punto di ingresso perfetto nella gamma, offrendo la possibilità di una maggiore espressione cinematografica ai creator indipendenti o alle troupe che necessitano di una fotocamera versatile.

"L'FX2 è stata sviluppata ascoltando il feedback dei clienti e progettata come una fotocamera full-frame accessibile, che incorpora caratteristiche uniche per migliorare l'esperienza di ripresa. Tra queste spicca il nuovo mirino orientabile, che migliora notevolmente l'usabilità e soddisfa le esigenze delle produzioni. Come parte della gamma Cinema Line, la FX2 incarna i valori fondamentali dell’estetica cinematografica, dell'affidabilità e dell'usabilità professionale, con l'obiettivo di catturare emozioni autentiche in ogni inquadratura e di dare potere creativo ai professionisti in tutti gli ambiti della produzione di contenuti", afferma Yann Salmon-Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe.

Caratteristiche dell'FX2: Capacità di ripresa e di scatto full-frame

La FX2 è dotata di un sensore full frame che permette di ottenere immagini straordinarie e splendidi effetti bokeh, al pari degli altri prodotti della gamma Cinema Line. La nuova fotocamera è dotata di un sensore Exmor R™ retroilluminato da 33,0 megapixel effettivi1 e, grazie all'ampia latitudine di posa fino a 15+ stop con S-Log3, cattura dettagli impressionanti sia nelle luci che nelle ombre.

La fotocamera è dotata di Dual Base ISO per S-Log 3 di 800 e 4000, che garantisce una qualità d'immagine ottimale in diverse condizioni di illuminazione. La sensibilità ISO della FX2 per i video può essere estesa fino a 102400, rendendola ideale per gli ambienti con scarsa illuminazione. La fotocamera supporta anche diversi formati di registrazione per workflow di post-produzione flessibili, registra in 4:2:2 10-bit All-Intra e, tra gli altri, supporta formati come XAVC S-I DCI 4K a 24.00p.

Simone Sadocco, direttore della fotografia e studente del CSC, ha commentato queste caratteristiche: "La camera mi ha impressionato in diverse occasioni. La doppia base ISO a 800 e 4000 funziona perfettamente; le riprese sono pulite e prive di rumore in entrambe le modalità e il passaggio da una all'altra è fluido ed efficiente".

Grazie alla ventola di raffreddamento interna e all'efficace struttura di dissipazione del calore, l'FX2 offre una capacità di ripresa prolungata, fino a 13 ore di registrazione continua in 4K 60p2 . L'FX2 offre anche impostazioni di frame rate variabili, consentendo fino a 60 fps in 4K (per un effetto slow-motion massimo di 2,5x) e fino a 120 fps in Full HD (per uno slow-motion massimo di 5x). ? Supporta la ripresa Log nelle modalità Cine EI, Cine EI Quick e Flexible ISO, permettendo flussi di lavoro versatili per le diverse esigenze di produzione. Per migliorare ancora di più le potenzialità espressive cinematografiche della fotocamera, i creatori di contenuti possono importare fino a 16 LUT utente per l'anteprima on-camera dei video, consentendo un monitoraggio preciso del colore sul set.

I filmmaker possono anche creare facilmente e velocemente look cinematografici direttamente in camera, con S-Cinetone™ impostato come predefinito, insieme a una serie di preset Picture Profile e Creative Look. È disponibile una funzione di visualizzazione desqueeze che supporta gli obiettivi anamorfici 1,3x e 2,0x per un'inquadratura accurata.

Stefan Krenn, direttore della fotografia di spot e pubblicità, ha constatato che "la qualità dell'immagine e la scienza del colore hanno prodotto l'aspetto che volevo. I toni della pelle erano puliti, la gamma dinamica gestiva bene le luci difficili e le riprese erano incredibilmente graduabili. Sembrava un vero e proprio strumento cinematografico, ma senza le consuete caratteristiche di peso e di setup".

Usabilità migliorata per un comodo utilizzo in solitaria

L'FX2 presenta lo stesso design compatto e lineare delle fotocamere Cinema Line FX3 e FX30 di Sony, garantendo familiarità e compatibilità tra i vari setup. I punti di montaggio integrati (UNC 1/4-20 x3) supportano una configurazione senza gabbia e la possibilità di montaggio su treppiede, offrendo una maggiore flessibilità per il rig. Una maniglia superiore opzionale ne migliora poi la portabilità e il controllo, soprattutto durante le riprese a mano libera o dinamiche. La sua struttura leggera e portatile, con dimensioni di 129,7 x 77,8 x 103,7 mm e un peso di circa 679 grammi, la rende ideale per gli operatori singoli o per le produzioni con piccole troupe.

La fotocamera offre funzioni di messa a fuoco avanzate, progettate per garantire precisione e favorire la creatività. Il nuovo sistema di riconoscimento AF in tempo reale offre prestazioni rapide e affidabili, con una precisione migliorata per i soggetti umani, sebbene il riconoscimento intelligente dei soggetti si estende ad animali, uccelli, veicoli e insetti, con una modalità automatica disponibile per il rilevamento senza alcuno sforzo. Per un controllo ancora maggiore, la camera include strumenti come la compensazione del focus breathing, l'AF Assist e la possibilità di personalizzare la velocità e la sensibilità della transizione dell'autofocus, dando ai creator la flessibilità di regolare con precisione la messa a fuoco per ottenere immagini espressive e cinematografiche.

La fotocamera è dotata di Active Mode e di Dynamic Active Mode, una novità nell’ecosistema Cinema Line. Entrambe le modalità sono progettate per garantire riprese a mano libera fluide e stabili.

La funzione Auto Framing dell’FX2 ritaglia e traccia automaticamente un soggetto per mantenerlo in una posizione di rilievo quando la camera è montata su un treppiede, producendo filmati che sembrano girati da un operatore esperto. La funzione Framing Stabilizer mantiene automaticamente il soggetto nella stessa posizione all'interno dell'inquadratura, il che può essere utile, ad esempio, quando l'operatore si muove accanto al soggetto.

Dal punto di vista delle immagini fotografiche, la camera dispone di un'ulteriore opzione di ripresa log con un nuovo menu "Log shooting’ ". Questa funzione consente ai creator di scattare foto ad alta risoluzione da 33 MP, ottimizzate per la gradazione del colore in post-produzione3 . L'FX2 offre, inoltre, un funzionamento fluido grazie alla leva della modalità MOVIE/STILL, che consente di passare rapidamente dalla modalità foto a quella video. A seconda della modalità selezionata, le voci di menu visualizzate si adattano automaticamente. Inoltre, la selezione della modalità è facilitata da una pressione prolungata del pulsante Fn, che richiama e cambia la modalità di ripresa.

Caratteristiche della FX2: Hardware simile, ma migliorato, ereditato dalle camere cinematografiche di Sony

Per una maggiore immersione durante le riprese, la fotocamera è dotata di un nuovo EVF inclinabile ad alta risoluzione da 3,68 milioni di punti, con un angolo di visione ottimizzato per la produzione video e fornito con un oculare profondo. Include anche un LCD touchscreen di tipo 3.0 ad angolo variabile per facilitare l'inquadratura da qualsiasi posizione. I comandi sono posizionati in modo intuitivo sul pannello superiore e intorno all'impugnatura, con spie luminose per l'indicazione della registrazione. Una schermata "BIG6" (home) personalizzabile visualizza i parametri utilizzati più di frequente, come FPS, ISO, velocità dell'otturatore (angolo/velocità), preset dei Look, bilanciamento del bianco, stato dell’iride o del filtro ND. In risposta alla crescente quantità di contenuti ripresi in formato verticale 16:9 per le piattaforme di social media, l'FX2 permette anche la visualizzazione delle informazioni in formato verticale durante la ripresa. Inoltre, il modello con impugnatura (ILME-FX2) è dotato di due terminali XLR/TRS e mini jack stereo (mic) da 3,5 mm che consentono l'ingresso audio digitale professionale a 4 canali e 24 bit.

La fotocamera offre ampie opzioni di espandibilità e connettività, tra cui un terminale HDMI Type-A, in grado di trasmettere video in 4K 60p 4:2:2 a 10 bit e RAW a 16 bit5 per la registrazione e il monitoring di alto livello. Per il trasferimento dei dati e il controllo remoto senza interruzioni, supporta il Wi-Fi a doppia banda (2,4 GHz e 5 GHz6 ) e la LAN cablata tramite un adattatore compatibile7 . Inoltre, la porta USB Type-C consente trasferimenti di dati SuperSpeed USB 10Gbps e supporta USB Power Delivery (PD), mentre il supporto USB integrato e lo streaming di rete consentono la trasmissione in diretta e un workflow di produzione in remoto.

Responsabilità sociale

In linea con l'ambiziosa iniziativa "Road to Zero" di Sony, questo prodotto si inserisce nella visione dell'azienda di raggiungere un'impronta ambientale pari a zero entro il 2050. Il processo di produzione riflette questo impegno, grazie a impianti alimentati interamente da fonti di energia rinnovabile.

Il sistema della camera incorpora opzioni di accessibilità complete, tra cui la funzione Screen Reader10 e l'ingrandimento del display per supportare gli utenti ipovedenti attraverso un’ampia gamma di voci di menu. Ulteriori controlli intuitivi migliorano l'usabilità per tutti i fotografi, grazie a:

Riconoscimento in tempo reale dell’auto focus che riduce le regolazioni manuali

Operazioni semplificate dell'interfaccia touch per la navigazione diretta nei menu

Design dei pulsanti tattili che garantisce una chiara differenziazione

Questi elementi di design inclusivo assicurano che gli strumenti di imaging professionale rimangano accessibili ai creator di tutte le abilità, pur mantenendo la piena capacità operativa.

L'FX2 sarà disponibile da luglio 2025 nella configurazione con o senza la maniglia.

Per ulteriori informazioni sulla gamma Cinema Line è possibile vedere un video di panoramica dell'FX2 su YouTube all'indirizzo https://youtu.be/mjutnRA8OE4.