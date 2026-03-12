Christian Vieri operato al ginocchio, rimosso un frammento osseo. La foto dall'ospedale sui social

Christian Vieri è stato operato al ginocchio per rimuovere un piccolo frammento osseo che si muoveva nell’articolazione. L’ex attaccante ha raccontato tutto sui social con una foto dal letto d’ospedale e un messaggio per rassicurare i fan.

Christian Vieri è finito in ospedale per un intervento al ginocchio. L’ex attaccante della Nazionale ha raccontato l’operazione direttamente ai suoi follower pubblicando una foto dal letto della clinica, con il camice, il braccialetto sanitario e la cannula sul dorso della mano.

Nello scatto Vieri appare sereno e solleva il braccio facendo il segno della vittoria. Accanto all’immagine ha scritto poche parole per tranquillizzare chi lo segue: l’intervento è andato bene e tutto si è risolto senza problemi.

Lo stesso ex calciatore ha spiegato il motivo dell’operazione. I medici hanno rimosso un piccolo ossicino che si muoveva all’interno del ginocchio e provocava fastidio. Nella foto pubblicata sui social si vede anche il contenitore con il frammento osseo appena tolto.

Negli ultimi anni Vieri, che si avvicina ai 53 anni, ha sviluppato una grande passione per il padel. Spesso condivide video e immagini delle partite giocate con amici ed ex colleghi.

Proprio pensando al campo da gioco ha voluto mandare un messaggio dopo l’intervento. L’ex centravanti ha scritto di essere pronto a tornare presto e ha fissato l’obiettivo: rimettersi in forma nel giro di un mese per partecipare al prossimo torneo di padel.