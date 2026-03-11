WhatsApp introduce account per under 13 gestiti dai genitori

WhatsApp introduce account dedicati agli under 13 gestiti direttamente dai genitori. La novità nasce per permettere ai preadolescenti di usare l’app in modo controllato, con funzioni limitate a messaggi e chiamate e impostazioni di sicurezza più restrittive.

WhatsApp prepara l’arrivo di account dedicati ai minori di 13 anni, configurati e supervisionati direttamente dai genitori. La piattaforma di messaggistica del gruppo Meta ha annunciato che la funzione sarà introdotta gradualmente nei prossimi mesi, con impostazioni di sicurezza più restrittive rispetto agli account tradizionali.

Il nuovo sistema è pensato per consentire ai preadolescenti di utilizzare l’app con limiti chiari. Gli account potranno essere creati solo da un genitore o da un tutore e resteranno collegati al loro profilo. Le attività disponibili saranno ridotte alle funzioni essenziali: invio di messaggi e chiamate.

Secondo quanto spiegato dalla società, la novità nasce anche dalle richieste delle famiglie che chiedevano strumenti per avvicinare i figli più giovani alla messaggistica senza rinunciare al controllo. Per questo motivo lo sviluppo è stato portato avanti insieme a genitori ed esperti che si occupano di sicurezza digitale.

Attraverso l’account collegato, gli adulti potranno stabilire chi può contattare il minore e controllare i gruppi a cui può partecipare. Le impostazioni consentiranno anche di gestire le richieste provenienti da numeri sconosciuti e modificare le opzioni sulla privacy.

Il sistema offrirà quindi un monitoraggio costante dell’uso dell’app da parte dei più giovani. Le famiglie potranno decidere in ogni momento le autorizzazioni attive e limitare eventuali contatti indesiderati.