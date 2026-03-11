Mickey Rourke sfrattato dalla villa di Los Angeles per affitto non pagato

Mickey Rourke ha lasciato la sua villa di Los Angeles dopo lo sfratto deciso dal tribunale per oltre 50mila euro di affitto non pagato. L’attore è stato visto a gennaio mentre portava via i suoi effetti personali con un camion a noleggio.

Mickey Rourke ha perso la villa in stile spagnolo dove viveva a Los Angeles. Il proprietario dell’immobile, Eric T. Goldie, ha riottenuto il possesso della casa dopo una sentenza emessa in contumacia dal tribunale. L’abitazione si trova su Drexel Avenue e l’attore non avrebbe saldato mesi di affitto arretrato.

Secondo i documenti della causa, a dicembre Rourke avrebbe dovuto versare oltre 50 mila euro per coprire i canoni non pagati. In alternativa gli era stato chiesto di lasciare l’immobile entro tre giorni. La somma non è stata versata e la procedura legale è andata avanti fino allo sfratto.

A gennaio 2026 l’attore è stato visto mentre caricava scatole e oggetti personali su un camion U-Haul davanti alla casa ormai vuota. Nei giorni successivi avrebbe alloggiato in un hotel di lusso a West Hollywood.

Negli stessi giorni online è comparsa una raccolta fondi da 100 mila dollari a suo nome. Rourke ha preso le distanze dall’iniziativa con un messaggio pubblicato su Instagram, spiegando di non avere nulla a che fare con quella campagna e di non aver mai chiesto aiuto economico.

«Non sono io», ha scritto l’attore, aggiungendo di non sapere nemmeno come funzioni una raccolta fondi su internet e di avere troppo orgoglio per domandare sostegno. Il caso ha riacceso le voci sulle sue difficoltà finanziarie.

La manager Kimberly Hines ha raccontato che Rourke continua a puntare a cachet molto elevati, almeno 200 mila dollari al giorno di lavoro. Alcune fonti vicine all’attore lo descrivono come una persona capace di guadagnare molto ma anche di spendere rapidamente, complice uno stile di vita segnato in passato da eccessi e periodi turbolenti.